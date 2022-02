Coppa d’Africa 2021 – Camarões 3° em rimonta com Onana croce e delizia: 8-6 ai rigori al Burkina Faso

Em attesa dell’ultimissimo atto Egitto-Senegal, nella finalina della 33a di Coppa d’Africa (antecipa um sabato sera per motivi di ordine pubblico), il Camerun – partito dal 1′ imbottito di escarve – si piazza terzo controcam intobol man il Burkina Faso, na vantagem de 3-0 e a causa de uma papel muito difícil de André Onana. Poi, Bahoken e una doppietta di Aboubakar (8 reti, and record in una singola manifestazione da when son state eliminar le ripetizioni delle partite) portano il match ai rigori senza passare dai tempi suplementarari, come recita il regolamento. Qui, il futuro portiere dell’Inter é determinante em Positivo, parando l’unico rigore fallito agli atti: quello di Blati Touré. Un’occasionissima gettata al vento per gli Stalloni, un sospiro di sollievo per la scampata figuraccia da parte dei Leoni Indomabili del commissario tecnico portoghese Toni Conceição, che ora si concentreranno sullo spareggio Mondiale contro l’Argélia.

Il tabellino

BURKINA FASO-CAMERUN 3-3 (6-8 dcr)

Burkina Faso (4-2-3-1): F. Ouédraogo (90’+5 Sawadogo); Kaboré, S. Ouattara, E. Tapsoba, Yago; Blati Touré, I. Ouédraogo; B. Traoré (87′ Bandé), Sangaré, A. Tapsoaba (87′ E. Traoré); DJ. Ouattara (90’+4 Konaté). Ct: K. Malo.

Camarões (3-5-2): A. Onana; Mbaizo, Moukoundi, Onguéné; Ganago (46′ Ngamaleu), Kundé, J. Onana, Oum Gouet (46′ Aboubakar), Oyongo; Bahoken, Bassogog (54′ Toko Ekambi). Ct: Toni Conceição.

Árbitro: Jiyed Redouane (Marrocos).

Gol: 24′ Yago (B), 43′ Aut. A. Onana (B), 49′ Dj. Ouattara (B), 72′ Bahoken (C), 85′ e 88′ Aboubakar (C).

Sequência rigorosa: Aboubakar (C, gol), Kaboré 8B, gol), Ngamaleu (C, gol), S. Ouattara (B, gol), Toko Ekambi (C, gol), Blati Touré (B, parato), Kundé (C, gol ) ), Yago (B, gol), Oyongo (C, gol).

Ajuda: Kaboré (B, 1-0), B. Traoré (B, 2-0), Ngamaleu (C, 3-2).

Observação – Recuperador: 4+9. Ammoniti: Yago, Bahoken, A. Tapsoba, Toko Ekambi, I. Ouédraogo, E. Tapsoba.

Burkina Faso-Camerun 6-8 dcr: destaques do gli

La cronaca della partita in 7 momenti chiave

24′ – GOL DEL BURKINA FASO COM YAGO! O defensor do burkinabe segue a percussão ao longo do destra di Kaboré, o cui assist é perfeito: palla bassa e angolata, nulla da tarifa por Andre Onana: 1-0!

O único Kaboré para Yago e Onana é battuto: Burkina Faso avanti

43′ – PAPERISSIMA COM AUTOGOL DI ANDRE ONANA! O futuro portiere dell’Inter, na prática, se butta il pallone nella propria porta dopo il cross dal fondo di Kaboré: 2-0 Burkina Faso!

Che papera di Onana! Cross da destra e lui manca la presa

49′ – GOL DE BURKINA FASO COM DJIBRIL OUATTARA! Tuffo de test vincente del numero 2 degli Stalloni su cross pennellato de Bertrand Traoré dalla destra: 3-0 e Camerun alle corde!

Anche Ouattara batte Onana: Camarões sotto 3-0

72′ – GOL DEL CAMERUN COM BAHOKEN! Sugli sviluppi de um calcio d’angolo battuto da Ngamaleu, batti e ribatti na área de rigor brurkinabé risoto do número 9 di casa: 3-1, i Leoni Indomabili accorciano le distância!

Il Camerun prova a riaprirla: Bahoken suona la carica

75′ – INTERVENTO MIRACOLOSO DI FARID OUEDRAOGO! Toko Ekambi, da due passi su spizzata di Moukoundi, calcia violentamente ma trova l’incredibile risposta do segundo portiere degli Stalloni, che sostituisce l’infortunato Hervé Koffi.

85′ – GOL DEL CAMERUN COM ABOUBAKAR! Farid Ouédraogo, esta volta, esce malissimo sul corner lungo di Ngamaleu: il numero 10 dei Leoni Indomabili non può far altro che insaccare di test: 3-2!

Ouédraogo a farfalle: Aboubakar fa 7 e alimenta la rimonta

88′ – GOL DEL CAMERUN COM ABOUBAKAR! Sugli sviluppi di un lunghissimo lancio proveniente dalla difesa, Farid Ouédraogo esce come peggio non potrebbe andandosi a scontrare col compagno di squadra Soumaila Ouattara facendosi male (e uscendo prima dei calci di al rigore rigore, “spagolas punciado aciawa): , Aboubakar può insaccare a porta vuota: 3-3, si va ai rigori senza i tempi Supplementari.

Da 3-0 a 3-3! Altra papera e Aboubakar pareggia e fa il record di gol

RIG – Nel Camerun segnano tutti e 5 della lista. Decisiva, depois da parada de Andre Onana su Blati Touré.

Alla fine la decide comunque Onana: rivivi il rigore parato

O momento social

Com 8 gol, Vincent Aboubakar vende ao 2° posto della speciale classifica cannonieri todos os tempos em una singola manifestazione, na compagnia del compianto marfinense Laurent Poukou (nell’edizione 1970). Resta primo, a quota 9, lo zairese Ndaye Mulamba (1974), anch’egli scomparso, il 26 gennaio 2019. Da quando, tuttavia, la competizione segue il format moderno (ovvero dopo l’eliminazione dei “replay” in case di parità), Aboubakar guarda tutti dall’alto.

Il migliore

Aboubakar. Neanche dirlo. Risparmiato nei primi 45′ da Toni Conceição, pretende entrar no 1′ della ripresa para salvar o suo Camerun. Doppietta, gol nella lotteria dei rigori e missione compiuta.

Aboubakar da record: rivivi tutti gli 8 gol del bombarder del Camerun

Il peggiore

Farid Ouedraogo. Su entrarbi i gol di Aboubakar, si stagliano devido erroracci colossali, che mandano a carte quarantotto la possibile impresa burkinabé.

Esta volta Onana responde presente: todos os rigores de Burkina Faso-Camerun

