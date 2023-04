Escolha o bilhete que mais lhe convém, hoje está à venda

O entretenimento evolui e viaja com você. obrigado pelo Agora TV Você terá todo o conteúdo Sky transmitido diretamente para seus dispositivos. Você só precisa escolher o PASS que deseja e começar a assistir filmes, séries de TV, documentários e esportes. Aproveite já a promoção.

com Bilhete de cinema + entretenimento Você tem duas opções. A primeira é experimentar todo o conteúdo incluído por apenas € 3 no primeiro mês e depois € 14,98 por mês. Já o segundo tem um preço de 9,98€ por mês, em vez de 14,98€ por mês, com uma estadia mínima de 6 meses.

com PASSE DE ESPORTE Por apenas € 14,99 por mês, você terá todos os canais de esportes Sky ao vivo quando e onde quiser. Desfrute exclusivamente de todos Fórmula 1 e a moto gp Com treinos livres, qualificação e corrida sempre ligados. Mas isto não é tudo.

Na verdade, você poderá continuar Liga dos CampeõesSérie A, Rugby, Tênis, Basquetebol, NBA e muito mais. Em suma, você estará cercado por eventos esportivos todos os dias. E mesmo se você perder alguma coisa, não se preocupe, você pode revisá-la facilmente sob demanda.

NOW TV também do exterior

Ativando NOW TV a um preço especial Não desista de nada e o entretenimento segue você onde quer que você esteja. Com efeito, os conteúdos do catálogo viajam consigo nos países da União Europeia. Graças à sua assinatura, corresponde a Regulamentos de execução sobre a possibilidade de transporte transfronteiriçoNa Europa, você terá acesso aos mesmos programas disponíveis na Itália.

De acordo com o PASS que você escolher e comprar, você poderá acessar o aplicativo sem restrições geográficas ou censura Agora TV dos mesmos dispositivos que você costuma usar quando está em casa, então selecione o programa que deseja assistir, Sem custos adicionalnos seguintes países:

Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Islândia, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Holanda, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia, Eslováquia Eslovênia, Espanha, Suécia, Hungria.

Este artigo contém links de afiliados: compras ou pedidos feitos por meio desses links permitirão que nosso site ganhe uma comissão. As ofertas podem estar sujeitas a alterações de preço após a publicação.