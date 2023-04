Chiara Ferragni, isso é realmente uma “paz feita” com Fedez? Verifique detalhes suspeitos

Chiara Ferragni e Fedez, depois da tempestade pós-Sanremo, voltaram a se entender? O jornal semanal Oggi sugere que algo não está certo e a paz está “armada e à distância”…

postar confusão Festival de San Remo que oprimiu Chiara Ferragni e Fedez Já é notícia velha. ou não? Oficialmente em casa ferragês Paz e voltou calamidade, se existir, ele retornou. postar downloads hoje Ele voltou ao assunto espinhoso e chamou a atenção para alguns detalhes que não pareciam bater certo. Será que a calma voltou mesmo para o casal mais seguido nas redes sociais?

Ser o co-apresentador na primeira e última noite de San Remo 2023 See More Não foi um piquenique Claire Feragny. para homem de negóciosAriston Foi a oportunidade de uma vida, mas também foi uma enorme responsabilidade. E teria sido mesmo sem o peso constante da respiração em seus pescoços odiadores. Ao mesmo tempo, Chiara teve que aguentar os rumores persistentes sobre sua chegada iminente divórciocriada por Fabrizio Corona, enquanto sustentava o marido Fedezexausto devido a um grave problema de saúde.

De fato, o rapper desapareceu das redes sociais imediatamente após o término do evento. Além disso, em aparições públicas, enquanto bebia muito, ele mostrou um problema surpreendente com gaguejar. Após cerca de uma semana de silêncio, Federico Lúcia Ele explicou que sofria de sua condição mais grave Efeitos colaterais de um medicação psiquiátrica que ele estava tomando. O homem de 33 anos conseguiu perder cinco quilos em quatro dias e não consegue mais andar.

No entanto, no último período, Chiara e Videz Voltaram a se mostrar sorridentes nas redes sociais e tomaram conta do dia a dia, entre viajar (ela) e podcastar (dele) e cuidar dele crianças Leão e Vitória. Então, as águas pluviais estão debaixo da ponte ou há algo que o casal está mantendo em silêncio para seus milhões de seguidores?

Chiara Ferragni e Fides, Superando a Crise ou a “Guerra Fria”? diretório suspeito

a revista hoje Ele observou que se, por um lado, o casal voltou a postar nas redes sociais, como antes San RemoPor outro lado, tornaram-se raras as ocasiões em que aparecem lado a lado. É um detalhe extraordinário, mas certamente não é suficiente para alimentar suposições. Então chegamos a viagens que Claire Feragny Ela se permitiu no último período. Empresária voou pela primeira vez para Marraquexe E depois de mim Aniversários do Leon e da Vitóriaem África do Sul. De qualquer forma, tratava-se de passeios relacionados ao patrocínio da marca, mas certamente também oferecia ao jogador de 35 anos a chance de parar após um período de força. pressão apaixonado.

Então, oque há de errado? As más línguas afirmam que feragni Ela faz o possível para fugir disso Marido Para apoiar esta hipótese, é um fato suspeito. o Filmando a segunda temporada de The Ferragnez ainda não está concluído. Cadeia de documentos através da placa de licença Amazonas Ele também acompanhou o casal nos bastidoresFestival de Sanremo Mas depois do evento, Chiara e Fedez pediram uma pausa. Originalmente, ele parou por uma semana. Mas a verdade é que o documentário que data de lançamento Era para maio, ainda pendente. A revista dirigida por Carlo Verdelli fala sobre paz “armado e aliviado”. qual é a verdade? Só o tempo, e talvez os diretamente envolvidos, poderão nos esclarecer.