Como e quando ver a primeira temporada

Você está pronto para curtir a tão esperada nova série de TV viciante. Nós estamos falando sobre irmãs, é um título do tipo detetive francês que consiste em 8 episódios para serem devorados todos juntos. Onde e quando você poderá assistir aos novos episódios? Esta série estará disponível a partir de amanhã na Netflix. Ative Sky TV Netflix agora a um preço louco.

Com apenas 19,90€ por mês, em vez de 30€ por mês, tem uma oferta Sky Smart com desconto durante 18 meses. Para que você possa acessar todo o entretenimento Sky tv Além de todo o conteúdo exclusivo para Netflix. Tudo junto é mais conveniente e com o aplicativo Sky Go você pode ver os programas que deseja na hora.

Graças à Sky Entertainment, você poderá assistir a todas as produções originais, séries de TV internacionais, programas para toda a família e um mundo de documentários e notícias. Além disso, você também receberá um plano de entretenimento com anúncios de Descubra + Por 12 meses sem custo adicional.

Obviamente não falta Netflix Com todo o seu conteúdo e gerenciamento conveniente do aplicativo a partir de um único dispositivo, o decodificador Sky. Então você será capaz de ver irmãs A partir de amanhã e a partir de agora todos os outros títulos disponíveis que atraem milhões de usuários em todo o mundo.

Sisters: sinopse oficial, elenco e novidades

Assista Sisterhood economizando dinheiro com a oferta Sky TV Netflix por apenas € 19,90 por mês. Esta é uma oportunidade imperdível de garantir o melhor entretenimento para você e toda a sua família. Dê uma olhada na sinopse oficial deste título tão aguardado:

A vida de uma jornalista é jogada em desordem quando ela protege seu irmão da lei, inadvertidamente levando sua família para o plano implacável de um chefão do tráfico.

Criado por Noel Madani e Simon Jablonka, o elenco é composto por: Noel Madani, Kahina Karina, Karima Amroush, Paula Locatelli, Aida Kashoud, Mayan Sara Elbazy, Djibril Zonga, Paul Hami, Vincent Routier, Walid Afkir, Spri Noir, Redouane Liflahi.

Sky também do exterior

Se você viaja muito e costuma se encontrar no exterior, não se preocupe. na verdade, irmãs E programas que gostem de viajar consigo para os países da União Europeia. com Assinatura residencial Sky de acordo com Regulamentos de execução sobre a possibilidade de transporte transfronteiriço Trazendo os mesmos programas disponíveis na Itália para a Europa.

Dependendo da configuração de sua assinatura, você poderá acessar o aplicativo sem restrições geográficas céu vai dos mesmos dispositivos que você costuma usar e escolha o programa que deseja assistir, Sem custo adicional Nos seguintes países:

Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Islândia, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Holanda, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia, Eslováquia Eslovênia, Espanha, Suécia, Hungria.

