Segunda temporada de “Marie Fore” de 17 de novembro

As histórias dos meninos detidos no Instituto Juvenil estão de volta na série “Mare fuori”, cuja segunda temporada será exibida ao longo de seis noites a partir de 17 de novembro às 21h20 na Rai2. Os dois primeiros episódios já estão disponíveis em pré-visualização em Ray Play Nesses episódios, cada prisioneiro se verá diante de sua família como um espelho, e será solicitado a escolher: seguir seus passos ou negá-los?Novos personagens irão ingressar no instituto, como Kubra, uma garota de ascendência nigeriana culpada do assassinato de sua mãe; Ou Sasa, um menino que foi preso por estupro, crime que ele está convencido de que não cometeu. Enquanto isso, uma investigação está em andamento fora dos muros para descobrir os verdadeiros culpados dos crimes cometidos pelos jovens presos.Atores da série: Carolina Crescentini, Carmen Riccano, Valentina Romani, Nicolas Mobas, Massimiliano Caiazo, Vincenzo Ferreira, Antonio Di Matteo e Anna Amirati.No primeiro episódio, intitulado “A Família que Virá”, Carmine está entre a vida e a morte, mas Nina não desiste, convencida de que o futuro deve ser criado. Arrasado pela culpa, Massimo (Carmen Ricano) decide deixar seu cargo de capitão, e Paola, diretora do instituto interpretada por Carolina Crisentini, se vê sozinha enfrentando os meninos após a morte de Ciro e quer mover Filippo Ferrari para evitar consequências trágicas . Para barganhar o equilíbrio frágil, um velho conhecido retorna.Então, no episódio “In Joy and Pain”, Sasa, um menino de um poço de Nápoles, entra no instituto com um crime não revelado e se torna um novo alvo. Nadeza está para partir e Filippo convence seus pais a hospedá-la em Milão. No entanto, O Chiattillo está na mira de Pirucchio, que quer se vingar de Ciro. Carmine sai do coma e se casa com Nina sob proteção, com Filippo como testemunha, enquanto Di Salvo não é convidado. Então o destino apresentará a conta.A banda sonora da segunda temporada de “Mare Fuori”, produzida e distribuída pela RaiCom novamente por Stefano Lentini e vê a continuação da colaboração com Raiz, na canção “Amore che fa male”, e com Matteo Paolillo, autor de “Sangue Nero “, com dubladores Dois jovens e protagonistas seriais: Cardiotrap (Domenico Cuomo) e Gemma (Serena Codato).

“The Sea Out – Segunda Temporada‘, uma coprodução entre Ray’s Novel e Bicommedia.

Diretor: Melina Kokoza e Ivan Silvestrini. De uma ideia original de Christiana Farina. Roteiro: Maurizio Carrido, Christiana Farina, Luca Munizzi. Produzido por Roberto Sessa.