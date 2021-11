A seleção italiana de futebol lançou ícones de fãs no Socios.com

A seleção italiana de futebol também está desembarcando no mundo do bitcoin, que já é frequentado por vários clubes da liga italiana, como Inter, Juventus, Lazio, Napoli e Roma.

O International Football Association Board (FIGC) anunciou sua colaboração com Chiliz, líder na indústria de blockchain aplicada a esportes e entretenimento, para lançar Código de fã $ ITA Na plataforma de interação com fãs Socios.com.

Ela escolheu o alvo

Os tokens de fãs são ativos digitais, criados na blockchain Chiliz, que fornecem aos seus titulares direitos de voto em decisões vinculativas, recompensas VIP, promoções exclusivas, recursos de realidade aumentada, jogos e concursos.

A Federação Italiana é a terceira a entrar neste mundo depois da Argentina e Portugal. O presidente Gabriel Gravina está satisfeito com o acordo.

“Esta parceria representa mais um passo importante para dar continuidade ao projeto de desenvolvimento do futebol italiano porque, além de ampliar as formas de comunicação com os nossos torcedores, nos permitirá investir novos recursos em dois ativos essenciais, como engenharia de plantas e viveiros. com vista à renovação e estabilidade do design, estamos a trabalhar para apoiar a reestruturação e construção de Pequenas instalações capazes de fazer crescer o futebol juvenil, através de um fundo dedicado, o nosso objetivo é desenvolver todo o movimento, de baixo para cima da pirâmide. ”