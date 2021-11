Os olhares estranhos de VIPs no casamento de Paris Hilton

Cada ocasião tem seu próprio visual. E então ele também estava em um casamento Paris Hilton NS Carter Ryome. Se a noiva trocar seis vestidos para seu casamento de três dias (aqui estão todos os detalhes), até mesmo os convidados estão ocupados. A cerimônia oficial foi realizada no dia 11 de novembro, seguida de recepção. No décimo segundo dia foi a vez da diversão, para a qual foi criado um parque de diversões especial especificamente para este evento. Finalmente, no décimo terceiro dia, um último jantar de gala, realizado em grande estilo, foi realizado na propriedade Hilton. Muitos convidados VIP: alguns deles apenas compareceram a um evento, outros que todos os outros compareceram. É claro que todos seguiram rigorosamente o código de vestimenta.

festa e recepção

Elegância foi o tema de um casamento Paris Hilton NS Carter Ryome. Velas delicadas, flores brancas, espelhos, sombras suaves. Se a noiva, com seus três vestidos entre renda e tule, tem uma tentação principesca, então até as damas de honra personificam perfeitamente o clima romântico. Nicky Hilton, irmã de Paris e cunhada, Tessa HiltonEles escolheram os delicados vestidos rosa pastel que ele desenhou Alice + Olivia.

A aparição de outros convidados é mais ousada. Kim Kardashian (Obviamente) não passou despercebido com um vestido preto antes Rick Owens Na frente o gráfico é recortado no peito florido. tiros Paris Hilton abraçado Nicole Richie. Os dois amigos, melhores amigos desde a infância, brigam há anos. Agora parece claro que ela finalmente está de volta. Total Black também para Nicole que decidiu, porém, não sobrecarregar a noiva, com um vestido de malha discreta. azul elétrico para Bebê Rexha, em uma forma detalhada de Rami Kadi pressão em seus seios.

no Parque de diversões

Um disco completamente diferente na festa do parque de diversões, criado especialmente para Paris e Carter. se aqui Paris Hilton Ela se apresentou vestida como Barbie em sua própria carne e sangue, e os outros VIPs também se concentraram em parecer colorida e divertida. Nicky Hilton Minivestido jacquard multicolorido BalmainInspirado nos anos 80. verde para Demi Lovato, que combina pelo grosso, óculos e até sombra para os olhos. Cabelo curto e vestido preto curto completam o traje de festa da cantora.

jantar final

Romance na festa, cor no cabaré e … brilho na Última Ceia. Paris Hilton NS Carter Ryome Eles deram as boas-vindas aos seus convidados pela última vez para um festivo jantar de encerramento. Muitas estrelas compareceram ao evento e são todas muito empolgantes. brincar com lantejoulas Nicky Hilton, sexy em um vestido longo com cortes estratégicos de Prabal GurungUma reminiscência da cintilante Paris há algum tempo. A mesma inspiração para Tessa HiltonQue, no entanto, optou por uma gola alta e mangas compridas. O mais provocativo é definitivamente Ashley Benson, que arriscou tudo em pijamas ornamentados são Lourenço. Saia cheia de atriz e montanha-russa oca Kate Beckinsale Centralize o topo Yasmine Talks Foi uma visão em uma criação azul com penas Zuhair Murad. Descubra todos os looks estranhos do casamento de Paris Hilton na galeria.

