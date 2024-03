Anúncio em vídeo da princesa – Corriere.it

para Luis Ippolito

Kate Middleton tem câncer: A Princesa de Gales anunciou isso em um vídeo, no qual explica que está atualmente fazendo quimioterapia. O Palácio de Kensington disse que não forneceria mais informações sobre a doença. Palavras de Charles, Harry e Meghan

LONDRES – Princesa Kate Ele se dirigiu à nação: para anunciar isso Ela foi diagnosticada com câncer e está fazendo quimioterapia. com Uma mensagem de vídeo sem precedentes com enorme impacto emocionalFoi filmado – segundo conta do Instagram da BBC – no dia 20 de março, e transmitido na sexta-feira, 22, na abertura do telejornal noturno. A esposa do príncipe William pôs fim a semanas de especulações selvagens sobre sua condição Revelando a dura verdade: Ela está gravemente doente e terá que enfrentar um longo período de tratamento.

Mas as palavras de Kate, sérias e ponderadas, foram ao mesmo tempo cheias de esperança e otimismo: Ele disse: estou bem e estou ficando mais forte a cada dia. Ela vai ficar bem. Do Palácio de Kensington – como explicam Nenhuma informação adicional será divulgada sobre a natureza do tumor de Kate

Por motivos de privacidade, informe-o Eles esperam uma recuperação completa para a princesa, Quem estará ausente da vida pública num futuro próximo: com O rei Carlos também sofre de câncer Abstenção de obrigações oficiais (Estou tão orgulhoso de Catherine por sua coragem, Ele disse em uma nota) Um momento muito difícil e sensível para a monarquia britânica. Kate explicou que quando foi submetida a uma cirurgia abdominal em meados de janeiro, Não se sabia que ela tinha o tumor: Isso explicaria por que, Foi dito na época que ela não tinha câncer. Apenas testes pós-operatórios revelam sua verdadeira condição: O diagnóstico final chegou No final de fevereiro, Foi o dia em que Guilherme subitamente se ausentou do funeral do rei grego Constantino por motivos pessoais. A princesa tem Ele anunciou que estava nos estágios iniciais da quimioterapia preventiva, iniciada no final de fevereiro passado: Mas agora grande parte da atenção dele e de William está focada em como explicar adequadamente a situação aos seus filhos Jorge, Charlotte e Louis. A escolha de reportar a notícia hoje pode ter sido devido ao facto de terem começado as longas férias escolares da Páscoa e assim sucessivamente. A família poderá se unir para enfrentar a situação: Kate pediu espaço, tempo e privacidade. Todas as coisas bem apontadas antes Príncipe Harry e sua esposa Meghan, Na mensagem publicada após o anúncio (Esperamos que Kate e sua família desfrutem de privacidade e paz); O que não lhe foi dado nestes dois meses tão difíceis: A ausência de notícias oficiais sobre o seu estado de saúde, na era das redes sociais, desencadeou pressões de opinião pública que a máquina palaciana tem tido grandes dificuldades em gerir.. O constrangimento culminou no sensacionalismo que deu errado com uma foto de família editada, que deu origem às mais criativas teorias da conspiração. Infelizmente, a realidade é muito mais realista: Kat está doente Como milhões de outras pessoas. Neste ponto, perceberam que continuar em silêncio só prejudicaria a credibilidade da monarquia. O caminho está agora aberto para uma difícil recuperação: não só para a princesa, mas para a própria coroa.

Texto da mensagem da Princesa Kate Quero aproveitar esta oportunidade para agradecer pessoalmente por todas as suas maravilhosas mensagens de apoio e compreensão durante este período de minha recuperação da cirurgia. Os últimos dois meses foram muito difíceis para a nossa família, mas a equipe médica que me acompanha é incrível e sou grata a eles", diz a princesa no vídeo, em que parece pálida e magra. Em janeiro fiz uma grande cirurgia abdominal, E Naquela época acreditava-se que eu não tinha câncer. A cirurgia correu bem, no entanto Testes após a operação mostraram que eu tinha câncer", Kate diz no vídeo. Os médicos me aconselharam a fazer isso Quimioterapia preventiva (É prescrito para reduzir o risco de retorno do câncer, Ed), e agora estou nos estágios iniciais desse tipo de tratamento. Obviamente, isso foi um grande choque, e William e eu estamos tentando fazer tudo o que podemos para que isso aconteça. Gerencie esta situação de forma privada, Para o nosso bem Família jovem. Como você pode imaginar, Isso leva tempo. É hora de se recuperar da cirurgia, é hora de iniciar o tratamento. Especialmente É hora de explicar tudo aos nossos filhos – George, Charlotte e Louis – de uma forma que eles entendam e de garantir-lhes que ficarão bem novamente..

Como expliquei a eles: Estou bem, ficando mais forte a cada dia e estou me concentrando no que vai me ajudar a curar.

Ter William ao meu lado é uma grande fonte de conforto e segurança. Assim como o amor, o apoio e a gentileza demonstrados por tantos de vocês. Tudo isso significa muito para nós dois. Esperamos que você entenda que como família precisamos de tempo, espaço e privacidade Enquanto eu termino os tratamentos. Ele disse que meu trabalho sempre me dá um profundo sentimento de felicidade e estou ansioso para voltar quando puder, mas por enquanto devo me concentrar na minha recuperação total. Neste momento penso também em todos aqueles cujas vidas foram afetadas pelo cancro. Quem enfrenta esta doença, de qualquer forma, não perde a fé nem a esperança. Você não está sozinho, Ele disse na conclusão de sua mensagem.



READ Nave de Vero, a crise acabou, os números estão de volta antes do Covid: "Obrigado também por servir"

