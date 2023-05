Em “Os Melhores Anos” teve sucessos com Marco Masini e Alicia Marcusi

Depois de se afirmar como líder do horário nobre há uma semana, está de volta “Os Melhores Anos”, o programa de variedades apresentado por Carlo Conti, produzido pela direção da Rai Prime Time Entertainment em colaboração com a Endemol Shine Itália, transmitido na sexta-feira, 12 de maio, às 21h25 na Rai 1, ao vivo Dos estúdios de TV “Fabrizio Frizzi”.

Nesta semana, Marco Masini vai comentar e cantar suas músicas mais queridas e votadas pelos telespectadores no exclusivo “Hit Parade” do programa, enquanto nas entrevistas para o “My List” Alessia Marcuzzi será a protagonista que falará sobre momentos de sua vida através de suas canções favoritas.

Os convidados internacionais serão os 10CC, banda inglesa que consegue subir nas paradas mundiais com uma música funky como “I’m Not in Love” e, ao mesmo tempo, lançará discos nos anos 70 que entraram para a história do música rock (“trilhas sonoras originais” e “como você se atreve!” acima de tudo); Matt Bianco, com sucessos dos anos 80 como, especialmente “Who Are You With?” e “mais do que posso suportar”; E a americana Anita Ward com o famoso “Ring my bell”, que ainda hoje faz metade da dança mundial.

Haverá muitos mais momentos para ouvir os sucessos dos Melhores Anos (Italiano e Internacional) com a tradução ao vivo dos cantores originais. As campeãs da dança italiana, Ivana Spagna e Gazebo, também se revezarão na dupla etapa do programa com músicas como, respectivamente, “Easy Lady” e “I Love Chopin”. O cantor e compositor Massimo Di Cataldo apresentará sua famosa canção Se ora te ne vai. colagem de outros convidados (“Você está roubando minha alma”); Stefano Sani (“Lisa”); Riccardo Azzurri (“To Love You”); Rosanna Fratello (“Sou uma mulher, não uma santa”) e Alberto Camerini que cantará “Rock and Roll Robot” e por fim Sandro Giacobbe (“Your Mother’s Eyes” está entre suas canções); Enquanto Gianmarco Carroccia interpreta grandes sucessos do repertório de Lucio Battisti.

Os comentaristas da vez serão as comediantes Andrea Pucci e Barbara Fauria. As apresentações musicais serão acompanhadas por uma orquestra ao vivo dirigida pelo maestro Pinocio Pirazzoli e coreografia de Fabrizio Mennini, com figurinos de Simonetta Innocenti para recriar os ambientes das diferentes décadas.

Graças às redes sociais, os telespectadores participarão ativamente do decorrer da transmissão: com “Noi che”, mensagens curtas contendo as melhores lembranças de seus anos; com as preferências do gráfico de convidados musicais; Finalmente, enviando materiais, textos, fotos e vídeos relacionados ao seu passado para compartilhar com todos, enquanto Flora Canto atua como um elo entre o mundo ‘social’ e o programa, lendo e comentando as mensagens ao vivo do público.

‘Os Melhores Anos’, baseado no formato criado pela Endemol Shine Italy Spa e Prime Time Rai Entertainment e distribuído pelo Banijay Group, é um programa criado por Carlo Conti, Emanuele Giovannini, Leopoldo Ciano, Ivana Sabatini, Mario D’Amico, Walter Santillo, Stefania De Finis e em colaboração com Fiammetta Profili . Os combos são de Riccardo Boccini, luzes de Mario Catapano. Eleonora Ianelli, produtora executiva de Rai. A direção é assinada por Maurizio Bagnosat.