FEM, Semana da Sustentabilidade, 2023, Discurso do Presidente George Vegas

Este é o terceiro evento anual que reconhece e homenageia a Semana da Sustentabilidade na FIA. Uma semana dedicada a celebrar os esforços feitos pelos membros desta grande organização de tempos em tempos e este ano acontecerá de 5 a 11 de junho.

Jorge Vegas, Presidente da FIM © Good-Shoot

Recentemente, recebemos uma comunidade cada vez mais engajada na realização da Agenda 2030. Temos visto um grande número de entusiastas interessados ​​em assuntos vitais da atualidade, que buscam entretenimento consciente e engajamento.

No motociclismo, turismo e mobilidade, avançamos em áreas-chave como educação, inclusão e transição energética, aproveitando o potencial tecnológico para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis. Também trabalhamos para manter o nível de ruído baixo e recebemos com grande entusiasmo as ambiciosas estratégias de sustentabilidade de nossos promotores, que também fazem de tudo para endossar nossos campeonatos.

Este ano é com satisfação e orgulho que apresentamos o nosso primeiro Relatório de Sustentabilidade que será apresentado durante estas festividades.

Outras atividades de destaque que estaremos comemorando são: 10 anos do programa KiSS, que visa principalmente focar na concepção e implementação de eventos sustentáveis; a Escola Infantil de Enduro Sustentável em Portugal; A celebração do Dia Mundial do Ambiente, que é promovida pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente, que conta com o apoio da International Airports Association desde 2006 e outros projetos que se vão somar a todas as atividades que serão anunciadas durante a semana.

O slogan da nossa campanha para 2023 é “Junte-se a nós para construir um futuro melhor” – e é dedicado com muito respeito à organização dos engenheiros e mecânicos que trabalham todos os dias em todos os setores de nossa organização e que desempenham um papel fundamental na conquista de nossos objetivos . .

Como todos os anos, convido cordialmente todos os membros da grande família FIM, nossas confederações, promotores, federações nacionais, pilotos, jornalistas e organizadores a se unirem aos esforços duradouros para preservar nosso meio ambiente, contribuir com as comunidades locais, apoiar metas globais e também levar participar das comemorações desta maravilhosa Semana da Sustentabilidade.