Amor, o novo trabalho de Pipo Delbono. A verdade, por favor, sobre o amor

Produzido pela Emilia Romagna Teatro Fondazione, é uma viagem musical e lírica que o leva de Portugal a Angola e a Cabo Verde.

Última oferta para Pipo Delbono É uma viagem às terras misteriosas do “amor”, “a verdadeira engrenagem do ser humano” que filtra, passa e passa por tudo o que encontramos e com que colidimos.

Começa em Portugal, entre o Fado e a poesia, passando depois por Cabo Verde, Angola e México. Porque como ouvimos das palavras do poeta brasileiro Carlos D. De AndradeCitando o diretor, “O que uma criatura pode fazer além do amor/Amor entre as criaturas?”

“Love” é uma canção de desespero, um hino ao sentimento/pulsão que une e atravessa cada ser humano, e Beppo Delbono, com uma das obras mais convincentes dos últimos anos, é o seu poeta desesperado e poderoso, humilde no face ao seu poder, mas arrogante em cantá-lo e mostrá-lo em toda a sua necessidade, em todo o seu sofrimento e desespero.

Delbono senta-se atrás do público, num elegante terno branco, iluminado por uma pequena luz, e de vez em quando emite letras densas que nos deixam atordoados e encantados. São palavras de grandes poetas de todo o mundo. Ele carrega nos ombros o peso e o poder das palavras que carregam em sua boca a verdade da vida.

O único adereço é uma árvore sem folhas, talvez um símbolo da falta e do luto que Delbono finalmente admite ter vivido e com os quais ainda se vê confrontado.

Porém, a parte autobiográfica não é uma autoexposição, mas, assim como a coleção de poemas e canções que compõem a obra, torna-se antes um sentimento universal e comum pertencente a todos.

O elemento dramático fundador é FadoCom dois artistas excepcionais como Miguel Ramos E Pedro GoyaSoma-se a isto a encantadora voz da cantora angolana Allen Frasau: Uma intensa dramaturgia musical que explode as luzes e o espaço do palco, encantando o grande público de Prato.

As belas pinturas permanecem nos olhos, onde formas isoladas se cruzam com pedaços de luz que indicam o esplendor e a força do impulso que nos permeia e nos deixa maravilhados.

Ora pinturas muito poderosas, ora explodem no coração, ora formam cenário para extraordinárias cenas de grupo, conduzindo-nos pela mão a lugares oníricos e geográficos espalhados pelo mundo.

Uma viagem ao amor que leva até à morte, como acontece no México. “A Testemunha” é uma pintura inusitada, uma dança rítmica de mulheres vestidas de branco, que aparecem no palco como as vestais de Eros e Thanatos.

No final, Delbono chega lentamente ao palco e deita-se debaixo da árvore para dormir. As luzes se apagam. O resultado foi um triunfo de aplausos.

amor

Espetáculo de Pippo Delbono

Com Dolly Albertin, Gianluca Ballari, Margherita Clemente, Pippo Delbono, Ilaria D'Tante, Aline Frasão, Mario Introlio, Pedro Goya, Nelson Laricchia, Gianni Parente, Miguel Ramos, Pepe Robledo, Grazia Spinella.

Música original de Pedro Goya e vários compositores

Colaboradores artísticos Joana Villaverde (cenas), Elena Giampaoli (figurinos), Orlando Bolognese (luzes), Thiago Bartolomeo Costa (consulta literária)

Eu interpreto Pietro Tirella

Produtora Executiva Emilia Romagna Teatro Fondazione

Co-produtores associados São Luiz Teatro Municipal – Lisboa, Pirilampo Artes Lda, Câmara Municipal de Setúbal, Rota Clandestina, República Portuguesa – Cultura / Direção-Geral das Artes (Portugal), Fondazione Teatro Metastasio di Prato (Itália)

Coprodutores Teatro Coliseo, Instituto Cultural Italiano de Buenos Aires e ItaliaXXI – Buenos Aires (Argentina), Comédie de Genève (Suíça), Théâtre de Liège (Bélgica), Les 2 Scènes – Scène Nationale de Besançon (França), KVS Bruxelas ( Bélgica), Festival Internacional de Teatro de Sibiu / Teatro Nacional Radu Stanca (Romênia)

Apoiado pelo Ministério da Cultura (Itália)

Duração: 1 hora

Aplausos do público: 5'

Visto em Prato, Teatro Metástasioem 17 de fevereiro de 2022