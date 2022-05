Nápoles – “ Em 2000 éramos futebol El Dorado , em termos de qualidade do produto, rotatividade de jogadores e participação de jogadores. Hoje temos um campeonato de transição: Nós não estávamos prontos para a mudança Diretor Administrativo do Inter Bebê Marotta convidado do evento organizado por Il Mattino para comemorar 130 anos de sua história, Assim analisa a situação do futebol italiano : “Nós não entendemos que uma mudança estava acontecendo Eu tenho passado por um paradigma de favoritismo Tínhamos na Itália um modelo de negócio: hoje o clube de futebol é uma empresa de entretenimento. Chefes e gerentes não tinham a visão de chefes e gerentes, agora há uma lacuna a ser fechada“.

Marotta: Itália não tem ministério do esporte

Mas, segundo Marotta, há também outro problema: “A Itália é um dos poucos países onde o esporte não pretende ser um fenômeno social. Não há Ministério do Esporte e isso é uma grande lacuna para mim. Não há esporte na escola, e a atividade motora não é desenvolvida. Também não procuramos talentos porque ninguém os consegue identificar, falta-nos inovação e formação“.

Marotta sobre renovação de Mbappé: “As regras na Itália são rígidas”

Sobre a renovação do contrato de Mbappé com o Paris Saint-Germain: “Na Itália devo dizer que as regras são rígidas, como deve ser. Isso prova que os clubes de futebol italianos são transparentes em termos de gestão. Assim, o futebol italiano, mesmo que não esteja nos níveis competitivos como estava em 2000, deste ponto de vista respeita integralmente todas as normas de controle da Federação de Futebol. A avaliação do contexto europeu não é da minha responsabilidade. Só espero que o jogo de futebol, encarando-o como um negócio e não um modelo de negócio, possa sempre trazer grande satisfação aos usuários dos torcedores, que consomem a paixão e o dinheiro para poder ver os bons jogos.“.