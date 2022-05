Homens e mulheres: a opinião de Shea no episódio 25/5/22

ali estão eles, Ida Platano E Ricardo Guarnieri Enquanto eles brindam às inúmeras pantomimas constrangedoras que nos deram em seu glamour homem e mulher. Olhe para aqueles olhares brilhantes, que expressão astuta! Pelo amor que os une apesar de tudo e de todos, você diz? controlo remotoPorque eles acham que enganaram a todos nós, estrelinhas! É uma pena dar uma mordida no amor”Linda demais para ser jogada foraestava certo Gianni Sperti E Tino Cancinoseu povo.

Mas mesmo com toda a boa vontade desse mundo (que eles realmente tocaram anos atrás, em retrospectiva), quero dizer… mas como podemos ao menos acreditar neles se vemos durante a própria gravação, na ordem:

– Ricardo Quem reclama por vinte minutos, por quê? Glória Nicoletti “Você não sabe o que testamosE ela o usava sem sequer lhe dar uma xícara de café;

– Ida Quem está reclamando por quê? Ricardo Ele também removeu sua paz para evitar mal-entendidos.

– Ricardo que correu para fora do estúdio em meio às lágrimas porque o curador musical (masculino) havia definido fazer uma bagunça a partir de deodatoE Ida Persegui-lo nos bastidores.

– Ida E Ricardo que voltam ao estúdio e dançam em lágrimas;

– Ida e terminar com Marco Alabiso Explica isso Ricardo qual qual”Não é tão tarde“;

– Ricardo que está relutante em evitar intencionalmente dar respostas claras e inequívocas (apenas para se preocupar se as pessoas o criticam, Borillo…);

– Ida Aquele sbrocca, manda-lhe affancul* e foge furiosamente do estúdio, com Ricardo Quem a persegue para reclamar dela?Um pouco de reação exagerada“;

– Ricardo Torça por doar um buquê de rosas para Idabrindando com ela e organizando uma espécie de striptease de descontração (porque isso sem contar se ela perder um show A única razão pela qual as mulheres ainda se importam com ele corpo esculpido).

Repito todo esse circo durante a mesma gravação. Mas isso parece normal para você? Eu aceito Eu aceito! Em poucas horas, essas coisas passaram de ignorar uns aos outros, a ofegar de pena, a resmungar austero a esfregar no pódio como se nada tivesse acontecido, e também devemos acreditar que tudo isso não foi resultado de um texto mal escrito ? Mas como foi feito?

Obrigado que em uma semana vamos nos livrar desse “pacote de terror pelo menos até setembro, porque realmente se continuarmos assim por mais tempo acabaremos com a análise, nada mais”.

De qualquer forma, deixe-me dizer-lhe que sem Tina Cibulari Sinto falta de grandes atuações, hein. Mesmo que tenham sido cometidos, Portie, desde então ambíguo (citação de cima!) Armando Encarnado Quem balançou estranhamente no palco em uma capa e uma máscara (porque “Eu posso escolher entre entreter e entreter aqueles que olham para mim, ou causar uma má impressão!‘, e ele pensou cuidadosamente em escolhê-los corretamente) A Biagio di Maro que estava mastigando mussarela para publicidade (mesmo que outros lhe oferecessem mais enquanto reclamavam de sua escolha astuta, afinal), do que Fábio Nova É – reviravolta na história! – Ele preferiu não tocar piano como foi planejado originalmente, mas se desculpar Tina Porque “Eu a ofendi tanto fazendo uma personagem chocolatier, não aguento ser desrespeitosa com ninguém!” por Alessandro Rossa Quem quer que seja (previsivelmente, dado como os shows estão indo lá) venceu facilmente.

Menção especial que Baton D Alessandro Vicenanza Quem teve vergonha de ladrão de desfilar bem ali no meio (e como não o entende!) e sobretudo por esse herói incompreendido Franco Ferravantique mesmo em uma ocasião trivial como um desfile de moda homem e mulher Ele tentou agitar a multidão explicando a origem do termo sedução e regulando a batalha que os machos costumam enfrentar na natureza para conquistar as fêmeas. Mas, ça va sans direnão foi entendido, 2 e 3 reuniram-se em pratos de tolos. FrancoNão se incomode com eles, mas olhe, ria e passe. Vocês são poucos, como sabemos. Mas por isso mesmo somos tão poucos apaixonados por você.

Nota 1. Bellini Nádia Marsala E Massimiliano Bartolini, Muito bonito! Eu já estava imaginando que ele poderia trabalhar no meio, vendo lá fora, mas ouvindo Gianni Sperti Dizer que ele mudou de ideia sobre esse casal, a quem ele não havia dado uma lira a princípio, me fez lembrar como ele estava calado antes Isabella Ricci E Fabio Mantovani. Ah, meu querido pai Beaver!

Nota 2. Agora, não quero defender Gemma GalganiEh, mas eu não preciso concordar com um “eu” Maurício Mas. Mas alguém morreu dez minutos depois de dizer que queria…absolutamente sim!– Ele continuou a conhecê-la culpando-a também pela ajuda que lhe dera em um momento difícil (ela já havia lhe agradecido por isso, entre outras coisas), e só porque entretanto ela disse que queria encerrar, mas o que mais bobo?

Tudo bem que ela costumava explodir as coisas e isso Maria de Filippi Ele resolveu bater nela ultimamente, mas fingiu elogiar o vestido e não os seios (homens famosos que notaram as roupas e não o conteúdo, certo…) e que a carta que ele enviou a ela (que começou com “A noite passada me custou um pouco, e não consegui dormir…Não fez alusão a nada que comprometesse a verdade Gianni E Tino Eles podem fazer isso, hein.

Vídeo do episódio: aposta completa – Armando Fashion Show “Na arte da sedução não tenho concorrentes!” – Biagio Fashion Show, “Na arte da sedução não tenho concorrentes!” – Ricardo Fashion Show “Não tenho concorrente na arte da sedução!” – Fabio N. Desfile de Moda. , “Na arte da sedução não tenho concorrentes!” – “Na arte da sedução não tenho concorrente!” , Alessandro F. – Alessandro Fashion Show, “Na arte da sedução não tenho concorrente!” – Franco Fashion Show “Na arte da sedução não tenho concorrente!” – Gianluca Fashion Show, “Não tenho concorrente na arte da sedução!” – Fabio Fashion Show “Na arte da sedução não tenho concorrentes!” – David Fashion Show, “Na arte da sedução não tenho concorrente!” – “Na arte da sedução não tenho concorrentes!” desfile de moda Xavier – Gemma e Maurizio: o noivado – Nadia e Massimiliano hoje

Vídeos não lançados: “Estou começando a ter pensamentos mais claros!”