“Eu coloquei minha mão no fogo que…”

escrito por Marta Vitolano

Em uma entrevista recente, o ex-técnico da seleção masculina e feminina Luca Salatino disse o que realmente pensa sobre Ida Platano.

Lucas Salatino Recentemente, ele deu uma entrevista ao Mondotv24 com sua escolha de homem e mulher Soraya Cerruti. Aqui eles falaram sobre seus projetos futuros como se e quando eles vão morar juntos. Mas não é só isso: ele também contou ao ex-tronista sobre sua trajetória dentro da mostra Canale Cinque como estudante e como modelo tronista. de seu relacionamento com Matthew Ranieri, outro ex-Tronista desta última versão, com quem nasceu uma bela e profunda amizade. Finalmente, ele lhe contou sobre O que aconteceu entre Ida Platano e Ricardo Guarnieri.

Homens e mulheres, Luca Salatino em Ida

Durante a entrevista ao Mondotv24, Luca Salatino também falou sobre a bela amizade que nasceu com Matteo Ranieri e como eles se encontraram durante a jornada para homens e mulheres:

É difícil para mim explicar porque raramente me associei a uma pessoa e a Matthew. Nós nos encontramos ficando juntos. Discutimos várias questões de episódios algumas vezes, em um ponto estávamos quase prontos, certo? Sempre nos apoiamos. O vínculo cresceu muito, pois vivemos juntos 24 horas por dia. Compartilhamos momentos difíceis. Às vezes nos pegamos chorando e consolando uns aos outros. Terminado o programa, nos encontramos e nada mudou. Somos dois irmãos. Devo muito ao programa. Você pode estar interessado: Homens e mulheres: beijos quentes para tronista Andrea Nicole Conte e Roberta Giusti

Mas não só com ele ela estabeleceu uma relação especial. Mesmo com uma dama do trono ele imediatamente se viu muito bem. Esta é Ida Platano e ela disse sobre isso: