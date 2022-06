Scirocco: de 23 a 26 de junho em Ostuni, Puglia, nas instalações do centro cultural “Luna nel Pozo” a primeira edição do Festival de Direitos e Culturas Gay +

A primeira edição do Scirocco dá seus primeiros passos na Apúlia, em Ostunio festival do arco-íris que escolheu a cidade branca mais famosa da Puglia para tingi-la de suas cores. Desenhado, gerido e organizado pela Associação de Promoção Social Fuoriluogo, RC Club, Scirocco nasceu dos laços de criadores e criadores, dos anos de atividade onde cresceram entre o compromisso e o prazer. Então veio a ideia: um lugar dedicado às culturas LGBTQIA+, para enfrentar a discriminação através do pensamento, da arte e da beleza. Um olhar rápido, um instinto rápido, talvez o momento certo para todos, e a transformação da ideia começou.

“A beleza está toda aqui, tudo o que está entre a inspiração e o projeto: os encontros maravilhosos, o estudo, o esforço, esses ventos que nos banham e nos aquecem cada vez mais maravilhados, entusiasmados e loucos. Não seria coincidência que nos chamemos Shirokato! ” A apresentação do festival lê um site da

Tommy Ditano, Francesca Fettucci, Giulia Dalina e Titi Di Simon.

De 23 a 26 de junho em Ostuni nas instalações do centro cultural “La Luna nel Pozo” (Contrada Furano), Scirocco Ele se apresentará aos seus convidados como uma grande vila do arco-íris: um festival cultural O foco está na energia transformadora da arte e do conhecimento, dando espaço à produção artística nacional e internacional, à história e cultura LGBTQIA+, ao combate à violência e à discriminação, à promoção de uma cultura aberta que respeite as diferenças e identidades de gênero, no encontro entre as diferentes gerações e o intercâmbio internacional de conhecimento e estudos de gênero LGBTQIA+.

Sherocco contará as infinitas nuances da comunidade LGBTQIA+ através de um programa repleto de eventos: experimente a primeira escola de verão na Itália, mas também performances, música, teatro ao ar livre, entretenimento noturno, exposições, workshops, reuniões e, claro, discussões. Tudo com um olhar mais atento à realidade, aos acontecimentos atuais e ao mundo ao nosso redor. Tanto que os organizadores optaram por dedicar esta primeira edição do festival à memória da professora transgênero Chloe Bianco e de todas as vítimas da homofobia resultante desse sistema cultural e político.

Também por esse motivo, a chegada da prévia nacional em Scirocco é altamente esperada Paulo B Preciadoum dos maiores filósofos e teóricos vivos das teorias queer que apresentará no dia 24 de junho a Ostuni um livro didático chamado “Uma mensagem para o novo ativistaUma carta de declaração dedicada especificamente ao tema das identidades trans e não binárias como uma nova fronteira de libertação do patriarcado visando a destruição das pessoas LGBTQ, não considerando essas identidades uma riqueza transformadora essencial para a sociedade atual. Um discurso e um discurso que aspira a tornar-se um verdadeiro manifesto político para as novas gerações.

falar por Tiziana Triana Editor na Fandango Libri, desafio predominante marcada para sábado à tarde com Vera Gino, Maya de Leo, and Vanessa Picciarelli.

Há muitas reservas e chegadas esperadas de toda a Itália, mas também de fora das fronteiras nacionais no momento para participar dos muitos eventos Scirocco, incluindo a escola de verão que esgotou em pouco tempo, a primeira experiência na Itália. Academia Scirocco ele é Primeira Escola de Verão de Estudos de Gênero e História Cultural Gay, A ser realizado de manhã e à tarde. Uma experiência única para Puglia e no panorama nacional dirigida especialmente a estudantes, professores, ativistas, profissionais, associações e ordens profissionaisque já depende do patrocínio da Associação de Psicólogos de Puglia, da Ordem dos Advogados de Bari e do Sindicato dos Jornalistas de Puglia.

Boom de inscrições para sessão multidisciplinar e gay crowding com alcUm dos principais estúdios italianos, autores e artistas que acompanharão os participantes em dois cursos imperdíveis para todos e para todas as gerações. Estão previstas duas formações: uma dedicada à história e teoria do movimento LGBTQIA+ coordenada pela professora Francesca Romana Riccia Luciani, E um dedicado à arte, atuação e linguagens, coordenado pelo professor Joshua J. Precioso. Entre os professores estão nomes de prestígio como Alessandro Taurino, Vera Gheno, Simone Alliva, Lorenzo Bernini, Maya De Leo, Lorenzo Bernini, Porpora Marcasciano, Sara Garbagnoli, Cirus Rinaldi, Roberta Galizia e Vladimir Luxuria.

Por quatro dias haverá um dia real Aldeia SciroccoE a Rainbow Village imerso na natureza e biodiversidade, que vai acolher o mundo Arco-írisEntre as matas do Mediterrâneo, um anfiteatro de pedra, um labirinto de ervas e perfumesque proporcionará um espaço acolhedor e inclusivo para todas as gerações, com espaços de informação e publicação, uma biblioteca organizada pela Biblioteca 101 Livros de Barigalerias, áreas de refeições e bebidas The Gender Social Photography Project de Veronique Charlotte, Stop Toxic Masculinity Photography Project de Dylan Gianoccaro e Albert Lisiardi’s Live Painting Shows; Todos os eventos programados na vila, incluindo shows, apresentações de teatro e DJ sets noturnos, acontecerão para apresentar uma conquista de alegria e beleza para corpos poéticos amplamente dispersos contra o preconceito e a discriminação.

Dentro da aldeia haverá também Eventos Scirocco Com performances, shows e apresentações teatrais para apresentar a conquista, a alegria e a beleza dos corpos poéticos viralizam contra o preconceito e a discriminação. No programa encontramos novamente Vladimir Luxoria que vai comemorar seu aniversário em Ostuni com show exclusivo e inédito em prévia absoluta Para os fãs de Scirocco, Silvia Calderoni Atriz, cantora, DJ e heroína da série Gucci “Introdução a algo que nunca termina” com MDLSX Cult Show Dr.Na empresa motos, Nicole de Leãoa atriz está entre os heróis do novo filme de Roberta Torre que em breve será lançado nos cinemas, que será em Ostuni com uma exibição dedicada ao pensador gay chileno Pedro Lempel, o símbolo da rebelião anti-regime e depois novamente o música ao vivo de Eleonora Magnífico Baseado em a ela. A estreia do filme policial Tiresias Georgina B com Gabriel Português Prêmio UBU 2021, Queer Kitchen Lab em Nick Devono e Danielle Fresh Chef estranho de Salento e muitos outros. (www.sheroccofestival.it/events).

A entrada na vila de Scirocco custa 10€ por dia e inclui todos os eventos programados, exceto a Academia.