Bill Cosby é culpado de agressão sexual a menor

Bill Cosby pecador agressão sexual Sobre uma mulher que estava naquela época abaixo da idade legal. O júri decidiu que o julgamento civil estava chegando ao fim na Califórnia. Judy Huth, a vítima, tinha 16 anos na época. O assédio ocorreu na Playboy Mansion de Hugh Hefner em 1975.

Huth aceitou o convite de Cosby, que na época já era uma atriz famosa, para se juntar a ele na Villa Hefner, mas não esperava que o comediante, que naqueles anos estrelou filmes com Sidney Poitier e Richard Pryor, a forçasse fazer isso. Ato sexual indesejado Cosby agora terá que pagar meio milhão de dólares em compensação.

A decisão ajuda a demolir mais uma vez a imagem do ex-bom pai de “Bill Cosby Show” (na Itália ele apareceu como “The Robinsons”) que já havia sido condenado por um tribunal criminal por assédio sexual e depois liberado por um defeito de forma. Huth entrou em campo em 2014, mas além dela, a decisão de L.A. satisfaz dezenas de mulheres que, ao longo dos anos, contaram a mesma história sobre Cosby: bajuladas e seduzidas no quarto, drogadas ou induzidas a beber. Até você perder a consciência e então atacar você. Muitos deles, no momento do primeiro julgamento, não puderam ser ouvidos porque não se apresentaram no momento dos fatos, mas no caso de Jodi Huth, a possibilidade de colocar Cosby antes de suas responsabilidades foi admitida porque a mulher em 1975 era menor de idade e processou na justiça civil.