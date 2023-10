Elisabetta Canales, a camisa não resiste: “Mal posso esperar”

A foto de Elisabetta Canalis enlouqueceu milhares de fãs da bela modelo italiana

A dançarina mais uma vez deixou os fãs sem fôlego 3,5 milhões de seguidores No Instagram, elogiaram sua beleza e elegância nos comentários. A ex-Felina de Striscia la Notizia foi imortalizada em estúdios de televisão De Paulis, Retornou à Itália para participar de uma nova experiência televisiva.

Porém, nos últimos dias, ele tem sido particularmente comentado devido a uma postagem que destacou seu sincero amor pelos animais. A dançarina, que dividia seu tempo entre a Itália e os Estados Unidos, fez algumas declarações a esse respeito em seus stories do Instagram após uma visita a um canil nos arredores de Milão: “Você sabe qual é a probabilidade de eles serem adotados após serem sacrificados? Quase zero. Pense nisso antes de escolher uma raça tão bonita e especial.” Canales também quis agradecer ao abrigo pela sua importante atividade. Enquanto isso, amado Elisabetta Canales Ela está pronta para retornar à televisão e encantar milhões de telespectadores nos estúdios e em casa com suas habilidades e beleza. Os fãs da Sardenha ficaram emocionados ao ver a última postagem social da ex-Felina.

A foto de Canales e seu retorno à televisão

Recentemente, Canales continua a impressionar seus fãs mais leais e amigáveis ​​com uma foto que postou em sua página pessoal do Instagram. Uma foto destacando seu lado peituda caiu bem entre os fãs, mostrando que eles realmente apreciam isso.

A legenda desse look sedutor é mais do que apenas um aceno de cabeça: “Mmm, mal posso esperar para ver você de novo.” Certamente deixou muitos sem fôlego, mas acima de tudo surpreendeu e surpreendeu muitos depois que se espalhou a notícia de seu retorno à televisão. O programa é Enrico Papi Será transmitido no canal Itália 1.

O nome é inclinar É dedicado à música disco e aos artistas dos anos 70. Neste momento, a natureza deste projeto não está clara, nem os participantes oficiais, mas as figuras importantes que foram rastreadas até agora, segundo o que vazou, são Papi, Canales e Pepe Visicchio. Portanto, tudo na nova experiência da showgirl, pronta e decidida a deixar sua marca, deve ser decifrado mais uma vez na Mediaset.