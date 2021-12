Nicole e Laurie estão prontas para o desafio!

Amici 21, previsão de episódios de registro 5 de dezembro

Muitas novidades durante a nova gravação de 21 amigos. Como já mencionado, três alunos deixaram a escola em favor de três novos alunos. Entre eles está o rapper Cricket, procurado por Bettenelli. Depois de derrotar Tommaso, o menino também se colocou à prova em um concurso de canto julgado por Christian de Sica a quem tanto admirava, que marcou 9 pontos e ficou em primeiro lugar com Sissi e LDA. O último lugar do ranking, que portanto terá que enfrentar os desafios que se avizinham, é Nicole e Ria. No início do marcador houve espaço para novo desafio entre Lorella Cocarini e Alessandra Celentano, desta vez julgado por Maria de Filippi que concedeu a vitória a Celentano. (Atualizado por Anna Montesano)

Três operações de eliminação de choque!

Os primeiros desenvolvimentos na gravação 21 amigos que irá ao ar no domingo, 5 de dezembro e trará más notícias para aqueles que se tornaram apegados à classe. Dos muitos desafios planejados para o episódio, como revela o Vicolodellenews, apenas dois tiveram sucesso, enquanto três meninos tiveram que abandonar a escola. ela é uma cantora, Tommaso, E duas dançarinas, última entrada Virgínia NS Gedo.

Tommaso perdeu o desafio, assim como Virginia, que estava na escola há apenas uma semana. O judiciário que irritou Alessandra Celentano. Em vez disso, ela queria eliminar Guido, substituir seu aluno por outro dançarino, Cristiano. Os convidados do episódio são Giordana Angi, que cantou no estúdio, e Christian De Sica, que julgou o concurso de cantores depois ganho por Sissi. (Atualizado por Anna Montesano)

Três dançarinos no desafio

Hoje quinta-feira, 2 de dezembro de 2.021 alunos amigos Eles estão de volta ao estúdio para gravar o episódio que assistiremos ao vivo no domingo, 5 de dezembro no Canal 5 às 14h, mais uma vez será um episódio desafiador tanto em termos de dança quanto de canto. Al-Nahar, que foi ao ar hoje, revelou que três bailarinas vão enfrentar um desafio durante a gravação, a saber, as três bailarinas de Alessandra Celentano: Carolla (novamente nos últimos lugares), Jedo E o recém-chegado Virgínia.

Portanto, Celentano corre um grande risco ao se despedir de um de seus alunos. Por falar nos bailarinos, é hora de saber o que Raimundo Todaro decidiu para a camisa. Mattia Agora em espera por duas semanas. Ele será capaz de recuperá-lo desta vez, e assim se apresentar no estúdio?

também para cantor Amigos 2021 É hora de voltar para a audição com um novo concurso de canto com um convidado especial. Em primeiro lugar, no entanto, os alunos que chegaram por último na última classificação, Alex e TommasoEles terão que enfrentar outro desafio: serão capazes de superá-lo? Haverá também momentos de fofoca com arcos de balão dedicados, onde mensagens anônimas de meninos para camaradas, professores ou outros profissionais são escondidas. E quem sabe Maria De Filippi resolveu abrir colchetes também para os casais que se formam na escola: além de Serena e Albe, eles agora são um casal Sisi e Dario E eles estão prestes a se tornar tão LDA E a nova entrada Elena.

