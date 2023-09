Doce surpresa Letizia Beatrice – Big Brother 2023

Chegou a hora de conhecer melhor Letizia e sua história. A fotógrafa é chamada ao mistério onde a espera um confronto consigo mesma, a história de sua vida desde jovem até a perda de seu pai, Osvaldo.

Os pais de Letizia, Sara e Osvaldo, se conheceram na comunidade de San Patriniano, onde a rival cresceu posteriormente. “Minha mãe tinha medo que eu cometesse os mesmos erros novamente.” disse Letizia, que devia seu rigor, educação e controle à mãe. A parte mais criativa e de mente aberta veio do pai. O pai que foi seu grande amor e companheiro nas brincadeiras e confissões: “Você nunca mais poderá ter um amor como este.” “Ele foi um pai até o fim”, diz a menina.

O pai dela morreu há anos de doença, como disse o fotógrafo. “Isso me fez crescer muito rápido. Acho que meu pai está muito orgulhoso de mim.”

“Tenho que viver a minha vida e provar a todos que sou uma boa pessoa, porque sei que sou uma boa pessoa.” Esta é a promessa que Letizia fez a si mesma, de viver com o pai e para o pai.

Em seguida, a competição fala sobre os últimos momentos da vida de seu pai. Era a noite de 31 de dezembro e a enfermeira ligou para ela e sua mãe devido a uma emergência. O homem ficou preso nos dois carros e as duas mulheres tiveram que decidir o que fazer. “Meu pai era uma pessoa muito boa para ir embora.” diz o concorrente “Ele foi pai até o último minuto, porque decidiu ir embora. Ele morreu naquele momento.”

Em seguida, a conversa se volta para o relacionamento dela com a mãe. Antes da morte do pai, as duas mulheres tinham um relacionamento complicado, composto por discussões, mal-entendidos e discussões. Depois desse acontecimento tudo mudou, e agora eles são amigos, muito ligados, e não há diferenças ou divisões: “Esses acontecimentos ou dividem ou unem vocês. Minha mãe e eu nos tornamos uma só: ela é minha vida.”

A concorrente corre até ao parque onde uma surpresa a espera: a sua mãe. As duas mulheres voltam a ser uma só, um longo abraço, tanto quanto o seu sorriso, tanto quanto o seu amor. “A melhor coisa é que você pode fazer o que não conseguia antes e conversar com o papai o tempo todo, de uma forma única.” Sua mãe diz.

“Eu só te dei medo” Mas Letizia não aceita, acrescenta sua mãe Sarah: “Você me deu tudo”. Então os dois sorriram ao pensar no pai: “Ele vai se exibir em algum lugar.” A mãe da rival também fala pelo homem que não está mais entre nós, e os dois tiveram e sempre terão orgulho da filha.

Sarah fala sobre seu dia atual, enquanto acompanha a filha todos os dias. No início ele teve dificuldade em aceitar essa aventura, mas agora diz estar entusiasmado com a experiência para a filha. Desde pequena Letizia viveu sob o controle da mãe, pois a mãe só queria que ela tivesse uma vida mais simples, com menos riscos, mas a fotógrafa era uma filha atenciosa e compreensiva.

Então Alfonso Signorini pediu à mãe de Letizia que falasse sobre San Patriniano e a sociedade e a mulher disse: “É como testemunhar um milagre.” Existem pessoas que estão unidas e graças ao trabalho conjunto é possível escapar de um vício difícil. Apoio, ajuda, paciência, companhia e comunidade são essenciais para ajudar os outros e para dar origem a um milagre.

O elemento final é o conhecimento entre Paolo e Sarah, e o rapaz corre ao encontro da mulher para agradecê-la: “Você é lendário. Você levantou uma pedra.” Os dois rivais eram agora bons amigos e este foi um conhecimento importante para Letizia.

Depois de se despedir da mãe, Letizia volta para casa onde muitos abraços e carinhos a aguardam das colegas de quarto.