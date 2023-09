A Premier League Feminina do eBay para a temporada 2023-24 chega ao DAZN. A parceria com a Federação Italiana de Futebol foi ainda mais reforçada

A Federação Internacional de Futebol – Federação Italiana de Futebol e DAZN Anunciado hoje, o Campeonato Feminino da Série A do eBay será transmitido na plataforma de streaming e entretenimento esportivo para a temporada 2023-2024. Ao adquirir os direitos audiovisuais do eBay da Série A Feminina, a DAZN unificou no aplicativo seu conjunto de eventos de futebol feminino, que já inclui a UEFA Women’s Champions League, a Barclays Women’s Football League, a Women’s National Football League, a Liga F e a Frauen Bundesliga. . Enfatizando-se como “a plataforma de referência do futebol feminino”.

Após a transmissão das Finais Juvenis e o acordo revolucionário para a transmissão áudio dos diálogos entre o VAR e os árbitros de futebol, a cooperação com a Federação Italiana continua a ser reforçada e é agora enriquecida com outra peça importante. “Estamos muito satisfeitos com o interesse da DAZN na Liga Feminina do eBay. O desenvolvimento do futebol feminino italiano também inclui uma maior visão e o acordo com a emissora de referência para a Série A masculina e, sobretudo, para o futebol internacional feminino, tenho certeza que irá ampliar o público de torcedores.” A Federação Italiana apoia “O departamento e todo o futebol feminino estão no caminho de crescimento que seguiram, é um processo de renovação cultural que atravessa a sociedade civil antes mesmo do mundo do esporte”. Gabriele Gravina, presidente da Federação Italiana.

“A chegada da Série A Feminina do eBay ao DAZN é uma ótima notícia para todo o futebol feminino italiano e é sinônimo de qualidade e visão. Pessoalmente, tive a oportunidade de apreciar o estilo narrativo que a plataforma usa nas histórias de futebol e, em o caso do futebol feminino, em eventos como a Liga dos Campeões Europeus Femininos da Serie A, e estou convencido de que este acordo poderá contribuir de uma forma excepcional para aumentar o valor do nosso torneio e alcançar outra mudança qualitativa, artística e cultural .” Federica Cappelletti, presidente da Série A Profissional Feminina da Federação Italiana de Futebol.

“Com a chegada da Série A Feminina do eBay ao DAZN, nossa cooperação com a Federação Italiana de Futebol dá mais um passo em frente. O interesse contínuo nas competições femininas está refletido concretamente em nossa apresentação editorial e nos acordos celebrados com federações e ligas esportivas em todo o mundo. nível que permitiu trazer para a nossa plataforma as mais importantes “competições femininas”. Estamos orgulhosos de estarmos juntos com a Federação Italiana de Futebol e os clubes para continuar o nosso compromisso de longo prazo também na Itália, contribuindo assim para o crescimento em termos da visibilidade desta competição e apresentá-la a um público mais amplo de fãs.” Stefano Azzi, CEO da DAZN Itália.

O torneio não só será transmitido na Itália, mas ao alavancar a presença global da DAZN, será possível levar a emoção da Liga Feminina Italiana aos EUA, Canadá, Japão, Alemanha, Áustria, Suíça, Espanha, Irlanda, Reino Unido , Portugal, Bélgica e Polónia graças ao acordo assinado com a S&T Sports.

A colaboração está marcada para começar neste fim de semana, quando o segundo dia do torneio feminino será transmitido pela DAZN, que verá as mulheres de Roma e Cuomo entrarem em campo no sábado, 30 de setembro, às 15h; Domingo, 1º de outubro, 12h30 Napoli-Milan, 14h30 Sassuolo-Pomiliano, 18h00 jogo Juventus-Sampdoria. Para encerrar o dia, segunda-feira, 2 de outubro, às 18h, será a vez de Inter e Fiorentina. A Liga Feminina do eBay estará visível para todos os assinantes DAZN que ativaram uma assinatura START, STANDARD ou PLUS.