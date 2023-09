Com o armistício de 8 de setembro de 1943, a guerra tornou-se mais sangrenta. Em vez de deixarem as forças alemãs e os soldados fascistas saírem derrotados do Golfo, ordenaram a evacuação de centenas de milhares de residentes da costa, continuaram a queimar e a saquear, e ordenaram a prisão de jovens e o fuzilamento dos que fugiam. Hitler ordenou que Nápoles fosse reduzida a “cinzas e lama”. Mas a resposta de Nápoles foi “a primeira cidade europeia a revoltar-se contra o opressor fascista nazi apenas com as forças do seu povo”, como escreveu o investigador Guido D’Agostino, tornando-se a heroína de uma das páginas mais intensas e influentes da história. resistência. Entre 27 e 30 de setembro de 1943, todos saíram às ruas: aristocratas, trabalhadores, mulheres, afeminados e crianças; Muitas vidas foram perdidas, mas a vitória veio, dolorosa, heróica e poderosa. Por ocasião do 80º aniversário destes eventos, a Rai 3 apresenta o documentário “Quatro Dias pela Liberdade: Nápoles 1943” – uma produção Big Sur com Luce Cinecittà em colaboração com Rai Documentari, Titanus spa e Mad Entertainment com uma contribuição da Campânia. A Comissão Regional e Cinematográfica da Região da Campânia e o apoio do Município de Nápoles – transmitido na sexta-feira, 29 de setembro, às 21h15. O documentário, produzido por Lorenza Stella, Maria Carolina Terzi, Carlo e Luciano Stella, que também o escreveu com o diretor Massimo Ferrari, narra esta extraordinária saga popular e cívica através de documentos inéditos, depoimentos, materiais de arquivo, animações e sequências retiradas do filme de os quatro. As Jornadas Napolitanas de Nanny Loy, de 1962. “É uma página histórica de valor contemporâneo porque conta como e em que medida a população civil é sempre, sistemática e deliberadamente atacada em todos os conflitos – declara Luciano Stella. Mas também em que medida é capaz de responder com a força da sua comunidade. Uma história reveladora “A natureza de Nápoles, a sua capacidade de suportar o sofrimento, mas também a sua capacidade de rebelar-se. Uma página heróica e única: como a própria cidade.” Dando voz a Nápoles, a partir de textos de Maurizio Di Giovanni, está Luisa Ranieri, “The Voice from Within”. A animação apresentada por Alessandro Rac e Dario Sansone, apoiada pela trilha sonora de Antonio Fresa, conta as histórias dos heróis mais jovens da época, com as vozes de Sarah Mormel, Massimo Andre, Mariana Fontana e Mario De Leyva.

O documentário também contém diversas entrevistas: a do ex-festeiro Antonio Amoretti, falecido aos 95 anos em dezembro passado; E os de Marisa Loreto, Cristina Donadio, Beppe Barra e Enzo Gragnaniello. Este último, assim como uma atuação especial de Massimiliano Gallo, acontece nas catacumbas de San Gennaro, o ponto fraco de Nápoles que protegia os sonhos, desejos e esperanças de uma cidade inteira sob bombardeio.