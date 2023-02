Este é o melhor produto da Apple para comprar hoje

Costumamos falar sobre o iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch e muito mais, mas hoje queremos falar sobre um produto da Apple que, mesmo que não esteja à venda, é apenas um gadget incomum. Nós estamos falando sobre AppleTV 4Ko decodificador de streaming de nova geração, é simplesmente indispensável se você possui outros dispositivos Apple.

Foi lançado há alguns meses, por isso possui a tecnologia mais recente que a empresa possui. Você pode encontrá-lo na Amazon por € 169,00Custos de envio incluídos. O custo não é tão baixo quanto o de um Fire TV stick, mas ainda assim é bem interessante, principalmente pelo que oferece.

Saiba que se você comprá-lo na Amazon, receberá uma série de garantias não só. Primeiro, mencionamos a entrega urgente. Em poucos dias a encomenda estará em sua casa sem ter que pagar um único euro a mais, mas não é só. Entre outras coisas, devemos lembrar que os custos de envio são gratuitos e estão incluídos no custo do dispositivo. Em segundo lugar, porém, temos uma garantia de 2 anos com assistência técnica dedicada, a garantia de 1 ano da Apple é válida em qualquer Apple Store, mas não só.

Apple TV 4K: aqui está o porquê

Não nos iludamos: a Apple TV de hoje é um capricho, mas que muda radicalmente o entretenimento cotidiano. Conectado a uma TV, monitor, Apple TV configurado como um set-top box de streaming, você pode assistir seu conteúdo favorito com qualidade nunca antes vista.

Se você tiver um iPhone conectado por perto, poderá reproduzir seu conteúdo diretamente na TV. Mas também é uma excelente ferramenta para streaming multimídia, para jogos, já que com o Apple Arcade você terá acesso a um grande catálogo de jogos.

Apple TV 4K por € 169,00, com portes de envio incluídos no preço, compra a efetuar hoje se estiver interessado numa caixa de nova geração e sobretudo se tiver o ecossistema Apple. Corra antes que acabe o estoque.

