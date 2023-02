Funeral de Maurizio Costanzo ao vivo: lágrimas de Maria De Felipe, longos aplausos do público

para Edward Sasse

Solicite o serviço para entrar na igreja, onde muitos rostos conhecidos, amigos e colegas do apresentador de TV podem ser reconhecidos. De pé, além das últimas filas, estão o vencedor do Oscar Paolo Sorrentino e o líder da banda Sanremo Amadeus

dia dos Funeral para Maurício CostanzoQue faleceu na última sexta-feira aos 84 anos Igreja dos Artistas E toda a Piazza del Popolo já está lotada poucas horas antes do início do funeral. para Roma, no último adeus, Milhares de pessoas, rostos familiares e pessoas comuns (aqui transmissão ao vivo)

discurso emocionado da filha A filha de Maurizio Costanzo, Camila, foi transferida. “Babineau, a onda de amor que tomou conta de nós se deve ao bem que você fez a tantas pessoas. Você não teve três filhos, mas muito mais do que isso. Muitos o consideram um pai. Você nos deixa um legado importante, seu maior ensinamento, a humildade. Você nunca esperou tamanha oferta de tanto carinho. Você nos diria como de costume: “Mas você percebe? É tudo para mim.” Agora você está nas mãos de Sordi e Gassman, imaginamos que você está no céu organizando outro de seus talk shows.». Então Jerry Scotty, igualmente emocionado, leu a oração dos artistas.

Há também uma foto do amado gato preto de Philip no caixão. O reverendo Don Walter Ensiero lembrou durante o funeral: “Maurizio adorou quando Filippo pulou em sua mesa no escritório. Ele amava muito os animais, incluindo cachorros e gatos, além dos pássaros e gaivotas que frequentavam sua varanda.” Na saída do caixão, ao final da missa, houve música Show Maurício CostanzoÉ um dos programas de TV italianos mais populares. Maria Devilipi Eu estava visivelmente afetado.

“Ele foi uma grande figura do jornalismo, não só da televisão: lembro-me de seu grande amor pelo jornalismo. Muito do que tenho ouvido ultimamente, tínhamos em mente que deveríamos fazer algo juntos”, comenta Cairo urbanochefe do RCS. READ Ilustração entre Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi - Big Brother VIP

A despedida final do Teatro Parioli Um último adeus também ao Teatro Parioli: o cortejo fúnebre parou em frente ao teatro, que por tanto tempo foi palco de sua apresentação. A cadeira na praça em frente ao salão da Via Borsi parou por um minuto de silêncio, depois foi quebrada pelos aplausos do povo. A dois passos de distância, na Via Ruggero Fauro, Costanzo sofreu um atentado da máfia em 1993.

Peça atendimento na entrada O serviço de segurança candidato a entrar na igreja, onde poderá conhecer muitos rostos conhecidos, amigos e colegas do apresentador de TV. De pé, além das últimas filas, está o vencedor do Oscar Paolo Sorrentino e Maestro do Festival de Sanremo Amadeus.

Totti está ausente Perdeu a cerimônia fúnebre Francisco Totti: Por razões de ordem pública, dizem alguns. De fato, o ex-jogador de futebol, amigo íntimo de Maurizio Costanzo, está de férias em Madonna di Campiglio com sua nova parceira Noemi Pucci, as filhas dela e a mais velha, Chanel.

4 minutos de aplausos no caixão Às 14h20, quarenta minutos antes do início do serviço fúnebre, o caixão é levado para a igreja, aplaudido de pé, durou quatro minutosÉ precedido pela caixa. A missa começa quinze minutos antes: 14h45, quando começa o sermão. O prefeito chega tarde Gualtieri, rodeado por uma fita tricolor. Entre as coroas de flores espalhadas pela igreja e também apoiadas nas colunas laterais, destaca-se uma das coroas de rosas brancas com a inscrição: “Abraço sem fim”, assinada por Pierre Silvio (Berlusconi, Sr. Dr.).

Eles estão na primeira fila em frente ao caixão Maria Devilipi com filho Gabriel E os outros dois filhos Costanzo, Saverio e a própria Camila, Com os quatro netos do jornalista. Os líderes da Mediaset estiveram presentes, incluindo o presidente Fedele Confalonieri, o CEO Pier Silvio Berlusconi e Alessandro Salem. Entre as centenas de rostos conhecidos – Mediaset, Rai, Cinema, Teatro – além de Jerry Scotti, que lê “As Orações dos Artistas”, estão Mara Venier, Paolo Bonolis, Luciana Letizito, Giorgio Panariello, Salvo Sotil, Christian Di Sica, Carlo Conte, Lorella Cucarini Com o marido Silvio Testi, Sabrina Ferelli com o marido Flavio Cattaneo, Roberto Giacpo. E novamente: Vittorio Sgarbi, Fiorella Manuia, Enrico Brignano, Valerio Scanno, Massimo Lopez, Tulio Sulinghi, Emanuele Filiberto Di Savoia, Presidente de Nápoles Aurelio De Laurentiis, Gerente de La7 Andrea Salerno, Giancarlo Gianzio, Ricky Tonazio Giancarlo Giannini, Giorgio Gori e Cristina Parodi, Valeria Marini, Daniele Silvestri, Alex Peretti, toda uma geração de comediantes enfeitaram o palco do Costanzo Show, de Dado a Pino Insigno. READ Eslovênia, aqui estão 16 (+4) da seleção nacional

Sermão e memória do padre: “Mas você é um padre de verdade?” reitor da basílica, não se esqueça, Ele se lembra de seu primeiro encontro com Maurizio há dois anos: «Mas você é um padre certo?Foi a primeira coisa que ele me perguntou. Ele então continuou: «Eu pensei que estava olhando para um jornalista um pouco ‘comedor de padres’, mas em vez disso encontrei uma pessoa acolhedora e simpática. Desde criança queria ser jornalista, brincava com uma barra de sabão e com ela fingia ser um microfone, pois tinha muita vontade de se comunicar. Aos 17 anos sugeriu que noite campestre. Era um homem muito inteligente, muito curioso, sempre pronto a buscar novidades e descobertas. Ele era tão ativo que mal conseguia ficar parado. Ele era um homem humilde, que vivia uma vida muito simples. Uma personalidade leal, ele mantém sua palavra e evita julgar os outros. Eles sempre tendem a entender as razões de todos. Ele estava muito acostumado, amava esportes e Roma, mas era preguiçoso e definitivamente não era um atleta praticante. Ele era sincero e não tinha segundas intenções.”

Novamente: «sua relação com Maria (De Felipe, ed.) foi de ternura, respeito, amor e cumplicidade. Sentindo um forte sentimento de proteção para com seus familiares e aqueles que trabalharam com ele, ele ajudou muitos artistas que precisavam voltar ao trabalho. Ele não ligava para dinheiro, não era ganancioso, sabia até repartir. O teatro era sua grande paixão. A amizade, então, é um de seus valores centrais: com Vittorio Gassmann, Giorgio Asuma, Alberto Sordi, Enrico Faemi... ». Don Ensiero mencionou então o apreço que Costanzo sentia pelo Papa João Paulo II e pelo Papa Francisco. “Ele se comovia com a pobreza das pessoas – concluiu o pároco – e durante muito tempo ajudou quem sofria. Uma vez conheceu uma poetisa que sofria com a pobreza e a ajudou todos os meses”.

READ Sonia Bruganelli replica alla polemica dell'immunità a Soleil/ Ecco la verità Al-Saghrabi: “Herdeira Maria” Ele ouve que ele é um corpo vivo. o herdeiro? A esposa, não no sentido físico, mas porque faz a mesma TV de uma forma mais forte, sem nada ». Assim disse Vittorio Sgarbi aos repórteres na entrada da Igreja dos Artistas.

“Ele era como um pai para mim”, diz Fabrizio Corona, deixando a igreja.

Se você quiser se manter atualizado com todas as novidades de Roma, inscreva-se no boletim gratuito “As Sete Colinas de Roma” de Giuseppe Di Piazza. Ele chega todo sábado na sua caixa de entrada às 7 da manhã. Adequado Clique aqui.