A Netflix está na tempestade, os cortes de preços estão chegando, é quanto você vai pagar

Netflix está em crise: para atingir mais usuários, cortou ou reduziu pela metade os preços em todo o mundo

Tempos de crise para a Netflix. A gigante do streaming continua recebendo dados preocupantes, com os lucros caindo drasticamente. Grande parte da culpa é atribuída à concorrência massiva: há cada vez mais serviços de streaming e é natural que os clientes se dispersem.

No entanto, poderia haver algumas opções na base que definitivamente não aproximavam os usuários, como, por exemplo, obrigá-los a pagar pelo compartilhamento de contas ou introduzir anúncios de planos tarifários mais baixos.

Netflix trabalha para a capa

A Netflix baixou os preços em mais de 100 mercados ao redor do mundo nos últimos dias – em alguns casos Reduza o preço pela metade De planos mensais – para aumentar a aquisição e retenção de assinantes.

A plataforma de streaming baixou os preços em países e territórios da Ásia, América Latina, Europa, Oriente Médio e África. No entanto, a Netflix não está baixando os preços na América do Norte ou na Europa Ocidental, seus mercados mais maduros.

Coletivamente, os cortes de preços afetam mais de 100 mercados, de acordo com a empresa de pesquisa Ampere Analysis. Estes incluem Malásia, Indonésia, Tailândia, Filipinas, Venezuela, Nicarágua, Equador, Quênia, Irã, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Albânia, Macedônia do Norte, Eslováquia, Iêmen, Jordânia, Líbia, Eslovênia e Bulgária.

Inscreva-se por alguns dólares

Na Venezuela, por exemplo, o plano básico Netflix de transmissão única agora custa US$ 3,99 por mês (queda de 50% em relação aos US$ 7,99 anteriores); O plano padrão de dois fluxos custa $ 5,99 por mês (acima dos $ 10,99 anteriores); E o nível Premium de quatro streams agora custa US$ 7,99 por mês (acima dos US$ 13,99 anteriores). Nas Filipinas, o nível básico caiu de 369 para 249/mês e o padrão foi reduzido de 459 para 399/mês.

A Netflix confirmou que está baixando os preços em “alguns países”, mas não especificou quais. O Wall Street Journal informou anteriormente notícias de cortes de preços em alguns mercados internacionais. “Os membros nunca tiveram tantas opções quando se trata de entretenimento. Estamos sempre explorando maneiras de fazer isso. Melhorar a experiência dos nossos membros“Um representante disse em um comunicado.

Concentre-se na quantidade

No quarto trimestre, a Netflix conquistou 7,7 milhões de novos assinantes, aumentando sua base em todas as geografias e superando os 4,5 milhões de assinantes anteriores, chegando a 230,75 milhões em todo o mundo no final de 2022.

Greg Peters, o recém-nomeado co-CEO da Netflix depois que Reed Hastings deixou o cargo, disse em sua teleconferência de janeiro que a empresa tem uma oportunidade. Atrair novos clientes Em países que não são “profundamente penetrados”.

Quando se pensa na questão dos preços… Queremos ampliar ainda mais o leque, tentando atender Mais membros ao redor do mundo E tentando oferecer um valor decente a esses preços diferentes. Estamos fazendo um bom trabalho expandindo esse alcance… Há muitas pessoas ao redor do mundo em países nos quais não nos aprofundamos muito e temos mais oportunidades de atraí-los. Peters disse aos analistas

Continuar a participar de pagos

Enquanto isso, a Netflix começou a expandir seu programa de compartilhamento pago este ano, com o qual tenta converter contas de compartilhamento de senhas não autorizadas em clientes pagantes. De acordo com os Termos de Serviço da Netflix, os clientes podem compartilhar suas contas Só com familiares. No início deste mês, a Netflix lançou a opção Comprar outro membro no Canadá, Nova Zelândia, Portugal e Espanha e disse que começaria a bloquear os dispositivos que detecta que estão tentando invadir a conta de alguém.

“Não seria uma jogada universalmente popular.”Peters disse na chamada de resultados. será “Pouca reação de cancelamento”semelhante ao que a Netflix vê quando aumenta seus preços. “Nossa missão é dar a eles um pequeno impulso e criar recursos que tornem fácil e simples mudar para sua conta.”