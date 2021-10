No país com o maior número de vacinados no mundo, a emergência realmente voltou?

o Portugal oficialmente O país mais vacinado do mundoTodos os indivíduos com mais de 65 anos de idade completaram o curso de vacinação, 84% da população total com mais de 12 anos de idade foram totalmente vacinados e 86% receberam pelo menos uma dose. Mas como está a situação agora? A emergência de saúde realmente voltou? Como as coisas realmente estão indo?

Portugal é o país com mais pessoas vacinadas no mundo: quais as implicações para a infecção e hospitalização

de acordo com Relatório Nosso mundo em dados Da Universidade de Oxford, Portugal é hoje o país com a maior proporção da população totalmente vacinada do mundo. O país atingiu sua meta de vacinar totalmente 85% da população em nove meses, vencendo muitos outros na corrida contra a Covid.

Graças à vacinação em massa, as autoridades de saúde viram esse declínio Taxa de infecção e hospitalização por COVID-19 devido ao vírus, marcando um dos níveis mais baixos já alcançados nos quase 18 meses de pandemia. Continuando assim, nessas condições, os especialistas deixaram claro que o vírus pode continuar a se espalhar de forma endêmica, muito mais branda e semelhante à gripe comum.

Como as restrições mudaram em Portugal

obrigado pelo Números da curva da pandemia descendentePortugal decidiu prosseguir com a revogação de algumas disposições anti-Covid, para permitir que os cidadãos voltem lentamente ao normal.

Chega de bloqueios, sem falar nas máscaras externas: Bares e discotecas portugueses abertos sem restrições pela primeira vez desde março de 2020, e da mesma forma, i Restaurantes Eles não são mais obrigados a respeitar os limites de capacidade ou espaçamento do cliente.

Para acessar locais e instalações recreativas, como discotecasNo entanto, os clientes são obrigados a mostrar um certificado de vacinação digital ou um teste Covid negativo, que é praticamente equivalente ao nosso passaporte verde (aqui estão as regras – e as diferenças – com a Itália)

as máscarasAlém disso, ainda é obrigatório no transporte público, em hospitais, asilos e shoppings.

De país em risco a exemplo de sucesso, o caso de Portugal: como a vacinação mudou o destino da epidemia

o Casos de baixa cobiça em Portugal Hoje é animador, principalmente se você olhar os números registrados até fevereiro passado, quando o país passava por um dos momentos mais difíceis. Na época, o estado estava entre os mais atingidos pela pandemia e os hospitais públicos estavam à beira do colapso.

Com a chegada das primeiras doses de SérumDepois disso, as autoridades começaram a vacinar no mesmo ritmo que outros países da UE, mas com uma diferença: não precisaram lidar com as suspeitas de outros países da UE. sem fax. Enquanto os movimentos de “antivacinação” cresceram noutros locais, em Portugal apenas cerca de 3% da população se considerava “negador” da vacina, o que permitiu que a campanha de vacinação – comandada pelo vice-almirante Henrique de Gouvia e Melo – avançasse e envie-o sem obstáculos, alcançando o maior número de pessoas possível.

>>> Se está a pensar organizar uma viagem a Portugal, lembre-se de descarregar o formulário do site de Partidas e Chegadas, bem como Mapa dos lugares mais bonitos para se visitar <<