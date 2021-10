VIPs que se casam em outubro

Músicos, atrizes, empresários, czar e herdeiros bilionários da fortuna: muitas pessoas famosas se casaram em outubro. Da Inglaterra à Rússia e aos Estados Unidos, e aparentemente percorrendo a Itália, os casamentos dos seus sonhos que moviam o mundo da fofoca eram realizados em locais exclusivos, na frente de centenas de convidados ou alguns amigos íntimos. Há quem diga sim pela primeira vez, há quem diga pela segunda vez e quem já está no casamento número cinco: Descobrimos quais as celebridades que juraram amor eterno neste mês de outono.

Artistas vão a um casamento

Vamos começar com os músicos, e com o cavalheirismo, com a noiva. Nicole AppletonEle se casou com o vocalista da banda britânica All Saints Stephen Haines Em um hotel rústico, mas luxuoso, fora de Londres. A ex-mulher de Liam Gallagher era romântica em um vestido bodycon Outono de Alida.

Em vez disso, no quinto casamento Roger Waters, fundador da Pink Floyd Corporation. Na campanha de Nova York, o guitarrista de 78 anos disse que sim Nós somos chaves, 43, a conheceu em 2016, quando ela era sua motorista.

menino mau lex Pete DohertyNamorado histórico Kate Moss, posicione sua cabeça corretamente com Katya da Vidas. Os dois juraram amor eterno em uma cerimônia íntima na França. O noivo estava impecável Celine.

Labo casou em portugal

Casamento Lapu Elkann. Um descendente da família Agnelli casou-se com um ex-piloto de rali Joanna Lemos No jardim da sua villa em Tavira, Portugal. Casamento romântico e secreto, porque “o verdadeiro amor é reservado, privado e íntimo”, como Lapu A gasta. Era muito elegante no casaco RubinaciEla era elegante na simplicidade de um vestido branco sem mangas desenhado por Frida Giannini.

1 nobre

A cerimônia de casamento mais comentada pela elite internacional foi Granduka Georgy Mikhailovich RomanovHerdeiro do trono de César e italiano Rebecca Petarini. Dois vestidos de grife Reem Acra Para a noiva que com seu George recebeu convidados durante o evento luxuoso em São Petersburgo. (Já falamos sobre a história deste casamento Quem é o)

Por outro lado, ela se casou na Igreja de San Pantalon em Veneza Vera ArrivabeneFilha da Princesa Bianca de Sabóia Aosta e do Conde Giberto Arrivabene Valente Gonzaga. O aristocrata disse que sim (com um par de sapatilhas confortáveis ​​de balé de dois tons) A Briano Martinoni Calebio Em um lindo dia de sol.

bilionários

Eles também escolheram o lago Alexander Arnault NS Geraldine Joyot. Ele é filho de Bernard Arnault, patrono da LVMH e o segundo homem mais rico do mundo Forbes. Vários convidados importantes, incluindo Beyoncé e Jay-Z, mas poucos detalhes vazaram. Parece que a noiva estava usando um vestido bordado Dior Mas não há certeza disso.

Por outro lado, sabemos sem dúvida Jennifer GatesFilha de Bill e Melinda Gates, ela usava um vestido de alta costura Vera Wang Para seu casamento americano com Nilo Nassar, herdeiro de uma das famílias mais ricas do Egito. Em busca de inspiração para um casamento? Na galeria, você encontrará festas de casamento para todos os gostos e bolsos.

