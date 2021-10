AmaWaterways, Natal e Ano Novo ao longo dos rios europeus

Uma nova maneira de me viver Feiras de natal NS novos anos. vias navegáveis, em cooperação com GDSM Global GSA, oferece uma ampla gama de cruzeiros fluviais Para passar as férias de fim de ano de uma forma diferente e desfrutar de uma experiência de navegação 5 estrelas.

Em detalhes, a empresa oferece Quatro itinerários diferentes de 8 dias ao longo do Reno e Danúbio, para descobrir os mercados de Natal mais famosos. Entre as propostas,Mercados de Natal no Reno‘, um cruzeiro que permite, a partir de Amsterdã, visitar a joia mais escondida da Alemanha, com escala em Estrasburgo e chegada em Basileia.

No entanto, AmaWaterways propõe para o ano novo 2 itinerários para 8 dias: “melodias do rio danúbio‘, uma viagem ao longo do Danúbio, partindo em 27 de dezembro de Budapeste; E ‘Reno encantador, cruzeiro ao longo do Reno, com partida em 30 de dezembro de Basileia.

os preços Todos estão incluídos (Refeições e bebidas à la carte, todos os cruzeiros com opção de 3-4 atividades diárias diferentes, entretenimento e Wi-Fi ilimitado, taxas portuárias e para os cruzeiros de Ano Novo, jantar de gala incluído).

planos futuros

Mas a empresa também está ansiosa. eu realmente As vendas já estão abertas para a totalidade de 2022 e 2023, Com mais de 30 itinerários na Europa e África (nos rios Nilo e Shobi), Ásia (no rio Mekong) e américa do sul, novidade absoluta para o ano de 2023.

“Com uma frota de 25 navios e mais de 30 itinerários, AmaWaterways é capaz de oferecer um produto exclusivo que vai além dos clássicos cruzeiros no Danúbio e Reno. Estamos convencidos de que neste período particular – comentários em nota Manlio Olivero, Presidente e CEO da Global Gsa – É fundamental saber diferenciar clientes e chegar a clientes com novas propostas. É por isso que com AmaWaterways oferecemos itinerários incomuns, como cruzeiros temáticos de vinho em Portugal, cruzeiros temáticos impressionistas ao longo do Sena, cruzeiros temáticos de golfe no Danúbio ou cruzeiros panorâmicos na Provença. “