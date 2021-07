Bárbara D’Urso adeus aos shows, reação após ver os horários da Mediaset

Barbara Dorso Diga adeus a dois de seus programas principais porque Dominica ao vivo e viva não dorso Eles são feitos de Tabelas Mediaset. O apresentador reagiu calorosamente ao publicar algumas histórias sobre o I.Instagramn Dados de relançamento Bersilvio Berlusconi. Ele estava ansioso por sua reação calma e racional.

Barbara Dorso, Farewell to Programs: Reaction

Na verdade, ela postou nas redes sociais as palavras que o filho do cavaleiro disse sobre ela depois do trabalho maravilhoso que fez recentemente. O CEO e vice-presidente da Mediaset disse aos repórteres por ocasião da apresentação do cronograma 2021-2022 que Barbara havia feito um trabalho incrível no mais famoso Locktown: “Apreciei o trabalho que ela fez; Ela é uma profissional única que está sempre em dia, muito boa, muito dura. ”

E ainda: «Se houver alguma edição em relação ao seu cine da tarde, ela está relacionada apenas aos horários da tarde no Canale 5. Quero dizer porque quero que a minha posição e a nossa sobre Barbara D’Urso, um recurso da Mediaset, sejam muito Claro. Depois da Tarde 5, uma vez que há um projeto que amamos, ela tem certeza de que voltará para fazer a impressão de entretenimento no Canale 5. Barbara Dorso ficará com a Afternoon 5 e compartilhará suas despedidas com seus seguidores para outros programas.

Última atualização: sexta-feira, 2 de julho de 2021, 17:06



