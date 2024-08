Ela pede um aumento e ele quer cortá-lo. “Cristão vence agora”

Foi só no verão que houve uma trégua na batalha legal Francisco Totti e Ilary Blasi. Na verdade, o clima está ainda mais quente entre o ex-casal agora. O milésimo pagamento deste último duelo foi entregue pela emissora televisiva quando pediu ao juiz do tribunal de Roma, nomeado para arquivar a separação, que revisse o cheque de 12.500 euros pago pelo líder histórico Giallorossi pela sua saída. Manter os três filhos e administrar a casa. Por outro lado, Ilari gostaria de receber entre 18 e 20 mil euros por mês. No requerimento que apresentou em julho passado, através do seu advogado Alessandro Simeone, justificou esse pedido alegando que já não recebe os mesmos rendimentos de antes (depois de não ter apresentado a última edição do Celebrity Island) e que as despesas da villa são todos euros (propriedade do Totti). Entre contas e pessoal da casa, acima do esperado.

Em resposta, “Al-Baboni”, através do seu advogado Antonio Conte, apresentou uma reconvenção à juíza Simona Rossi na qual confirmou que os rendimentos da sua ex-mulher não tinham diminuído, visto que ela acabara de apresentar o programa de canto de verão “ Patiti”. Foi transmitido no Canale 5, e é complementado pelo valor do documentário “Unica” transmitido na Netflix – estimado em 700 mil euros – e pelo produto da venda do livro autobiográfico “Che é estúpido!” My Truth”, publicado em janeiro passado pela Mondadori.

O trabalho de cristão

Mas há mais. Totti não só quer pagar mais do que o valor já definido pelo tribunal em abril de 2023 – metade do que Illari inicialmente pediu na intimação com que foi aberto o processo de separação judicial – mas em sua memória em resposta. A pedido do ex-marido, sublinhou a necessidade de ajustar em baixa o valor da pensão de alimentos, uma vez que o filho mais velho, Christian, passou a ser “independente e já não vive no lar conjugal”. Aliás, desde 1º de agosto, o menino assinou contrato para jogar no Olbia Calcio, time que disputa o Campeonato Italiano desde este ano e é treinado por Marco Amelia, ex-goleiro que cresceu na Roma e é goleiro. campeão mundial com o Totti em 2006. Então, aos 18 anos, quase certamente terá um salário de verdade; O que significa que mesmo que seja classificado como reembolso de despesas, é mais do que o que o professor ganha. Sem falar que no final do mês mudará da villa com euros para se mudar para a Sardenha. Dado que já não existe a necessidade de sustentar um dos três filhos, em que se baseava o subsídio mensal, para o ex-capitão cigano este deverá ser reduzido e talvez reduzido para menos de 10 mil euros. O dinheiro que a emissora tem de pagar, neste momento, é apenas para alimentação e roupa de Chanel e Isabelle, sabendo que 75% das despesas escolares e 50% das despesas excepcionais (viagens, desporto, cuidados médicos) já foram pagas desde o fardo do pai.

decisão

A juíza Simona Rossi terá, portanto, de decidir se existem condições para modificar o alcance da chamada “pensão alimentícia” e, neste caso, se a vontade de Blasi ou de Totti será cumprida. É provável que anule a reserva neste ponto dentro de um mês, porque no final de setembro terá início a investigação do caso de separação, durante a qual o juiz ouvirá as testemunhas citadas por ambas as partes. O objetivo é determinar qual dos dois traiu primeiro, para que o juiz possa identificá-lo como responsável pelo fim do casamento. Não é apenas uma questão de princípio, mas também uma questão económica. Na verdade, quem perder, não poderá mais reclamar a herança e poderá levar novamente o ex-cônjuge à Justiça para obter indenização pelos danos à sua imagem, num casal que sempre viveu no centro das atenções.