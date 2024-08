Eles aparecem em Plera: como as cores do arco-íris

Bolonha, 17 de julho de 2024 – Mais de 2.500 pessoas assistiram ao pré-espetáculo do espetáculo Teatro Equestre realizado em Belera nos dias 13 e 14 de julhocom organização a cargo do município e da localidade Associação dos Amigos do Cavalo Maremma e Tolfetano Com apoio financeiro da região do Lácio. A actuação foi muito apreciada pelo público, que confirmou com longos e calorosos aplausos as muitas mensagens emocionantes transmitidas pelos artistas e pelos seus cavalos.

O elenco inclui Letizia Benedetti, Piera Bertucci, Erika Camilli, Andrea Silani, Elisa Di Curzio, Loretta Minolini, Massimiliano Ortenzi, Enrico Maria Scolari, Luca Tassotti, Tallis e Diego.

Entrevistamos Rodolfo Lorenzini, idealizador e diretor do programa.

O que inspirou este show?

“No momento em que tive esta oportunidade decidi focar-me num verdadeiro projecto de arte teatral que tivesse dois pontos fixos. O cavalo como um poderoso mediador cultural e social de emoções, história e tradição. Este é um papel que o cavalo sempre desempenhou desde os primórdios da humanidade até aos dias de hoje e que muitos hoje não têm consciência, ou pior ainda, outros tentam destruir. Assim, a personalidade social do cavalo é restaurada. O segundo ponto constante é destacar – e essa é a missão do teatro em geral – a importância de alguns temas importantes, como a violência contra as mulheres, a valorização das emoções e da espontaneidade dos jovens, o respeito aos animais e a confiança e empatia entre as pessoas. . Humanos e animais, bem como as grandes emoções (coragem, alegria, melancolia, etc.) que permeiam a nossa existência como seres humanos.».

Por que esse título?

“O show é um caleidoscópio de arranjos, imagens, músicas, canções e citações. Vão desde o circo (o espetáculo mais antigo do mundo) a algumas figuras da arte equestre, a algumas representações e interpretações da ação em liberdade. Alguns são realmente pop e outros são de alta cultura. O cavalo é um ator excepcional com um tremendo poder carismático, cuja visão por si só atua no nosso subconsciente. Mas no palco ele é um ator silencioso, e suas ações são determinadas pela sensibilidade dos artistas que trabalham com ele. Pensando em manter tudo junto e acima de tudo dar uma interpretação ao público, enfatizei, do ponto de vista pitoresco, as emoções com as cores que representam. O resultado foi uma exibição de cavalos, luzes, cores, sons e emoções. Cada artista traz sua cor e emoção, mas todas essas cores combinadas formam o arco-íris, um símbolo com valores espirituais e emocionais universais.».

Existe um futuro para este show?

“Agora começa a fase mais difícil, que é a fase de pós-produção e promoção. O formato é muito poderoso e acima de tudo bastante versátil. Na base está a ideia de uma cena e de um réquiem artístico que possa ser adaptado, em jogos de role-playing, para crianças do ensino básico que utilizam vassouras em vez de cavalos, ou que possa ser utilizado como master classes em escolas de formação de hipismo. artistas, ou que podem ser apresentados nos mais prestigiados espaços internacionais com conjuntos estratosféricos e música ao vivo. É fundamental para compreender a nossa relação com o mundo. Motiva o cavalo e representa a metáfora do arco-íris. Espero que esta mensagem seja reconhecida e relançada. Em suma, nas palavras do frade capuchinho Wilders, pregador, filósofo e teólogo, espero que daqui a cem anos este seja o espetáculo equestre mais representativo do mundo.».