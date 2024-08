Gene Rowlands morreu. A atriz tinha 94 anos

Ela criou imagens indeléveis de lutadoras da classe trabalhadora em filmes como Woman Under the Influence, Gloria e Faces. O anúncio da saída da atriz partiu do filho, que é diretor como o pai. Nick Cassavetes com quem O gene Rowland Ele trabalhou no influente filme “The Notebook” em 2004.

"Gena Rowlands tem Alzheimer": o anúncio de seu filho, o diretor Nick Cassavetes

25 de junho de 2024





Ele foi indicado ao Oscar duas vezes: em 1974 com Uma mulher sob influência Onde desempenhou o papel de esposa e mãe que não desmorona sob o engano da harmonia doméstica, e em 1980 com glória. O Urso de Prata em 1977 com “La sera della prima” e Nastro d’argento em 1984 com A corrente do amor, o despertar do amor. Mas a estatueta mais cara de Hollywood chegou a ela em 2015, como um reconhecimento honorário ao seu trabalho. “Você sabe o que há de bom em ser atriz? Você não vive apenas uma vida, você vive muitas vidas”, disse ele no palco ao receber o prêmio. A atriz morreu em sua casa em Indian Wells, Califórnia.