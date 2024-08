Cannes Lions, mais 3 Leões para Publicis, Ogilvy e Vmly&r em Entretenimento e Artesanato

O segundo dia do Cannes Lions conta com mais três premiações para agências italianas: novamente Publicis e Heineken pelo projeto “The Virtual Heineken Silver”, Ogilvy e Prime Video com “Staraoke” e Vmly&r e Rolling Stone com “Rockin’mamas”. A Publicis Italia garantiu ontem mais 19 listas para campanhas da Heineken, Bottega Veneta, Netflix e Powerade, enquanto uma foi para Vmly&r e Lavazza. O Grande Prémio vai para a Suécia, Reino Unido, EUA, Alemanha e Portugal

entretenimento

O falso documentário Eat A Swede, no qual a Federação Alimentar Sueca provoca o público ao sugerir o consumo de carne humana cultivada em laboratório como uma estratégia para tornar a indústria alimentar sueca mais sustentável, ganha o grande prémio de entretenimento. O filme de 18 minutos foi escrito por McCann Stockholm e dirigido por Daniel Hallberg para Colony Stockholm Productions e FLX 2.0.

O ator Alexander Skarsgård também participou para dar mais importância e fama ao assunto: Em vez de um prato de carne humana, é muito melhor promover boas práticas sustentáveis, como reduzir o desperdício de alimentos, fazer uma dieta com mais frutas e vegetais, reduzir o uso de plástico, reaproveitamento de recursos, etc.

A Suécia, por seu lado, já está na vanguarda das práticas agrícolas e pecuárias, com elevados padrões de cuidados com os animais, baixo uso de antibióticos, regras rigorosas sobre pesticidas, utilização de energia proveniente de fontes renováveis ​​e redução do desperdício alimentar para 3%.

Entretenimento para esportes

A Nike ganhou o grande prêmio Lions For Sports Entertainment por seu aplicativo NikeSync, criado pela R/GA Londres com um plano de treinamento que sincroniza o exercício físico com as fases do ciclo menstrual. Stacy Sims colaborou no seu desenvolvimento e explica como você pode treinar melhor respeitando a fisiologia, o metabolismo e as diferenças naturais entre homens e mulheres: Por exemplo, do primeiro ao dia 12, focar na velocidade e na intensidade é mais eficaz; De resistência e força de 13 a 19, e de 19 a 28 de movimento e recuperação.

Entretenimento para música

O Entertainment Lions For Music Grand Prix, desde a sua criação, teve frequentemente conteúdo político, veja-se em 2019 os atribuídos a “This is America” ​​​​de Childish Gambino e “Bluesman” do rapper brasileiro Baco Exu do Blues sobre o tema do racismo Institucional.

Este ano, o imperialismo, a arrogância e a violência associados à palavra “América” foram criticados no vídeo “This Is Not America feat Ibeyi”, do rapper porto-riquenho Residente. Ele assinou contrato com a Doomsday Entertainment Los Angeles e Sony Music Latin com produção do Final Cut Los Angeles e do Mathematic Studio Montreal.

“Staraoke” também conquistou o Leão de Bronze, ativação criada pela Ogilvy Milano para o lançamento do filme de Laura Pausini no Amazon Prime Video, produzido pela T3kne Roma. A ideia era criar um grande grupo de karaokê, com 500 drones nos céus de Roma compondo a letra de uma música original composta especialmente para o filme, para envolver um público além do cantor.

Se os fãs conhecerem a música, todos poderão curtir o show. O resultado: 7 milhões de streams da música antes do lançamento do filme, 50% de crescimento de seguidores semana após semana, 1000% de potencial de compartilhamento nas redes sociais em comparação com o conteúdo médio do Prime Video, 2.000 artigos e 93% de sentimento positivo. O título foi o mais assistido do Prime Video no dia do lançamento na Itália e na Espanha.

Filme Kraft Lions

Um anúncio de Natal da varejista alemã Penny ganha o Grand Prix Film Craft Lions, um filme de 4 minutos em que uma mãe pergunta ao filho “O que você realmente quer de Natal?” Ela mesma dá a resposta, explicando que gostaria de devolver-lhe a vida e as experiências que perdeu nestes dois anos de pandemia, para o bem ou para o mal. Foi produzido pela Serviceplan Munich, produzido pela Iconoclast Berlin e dirigido por Marcos Ibanez.

A música é um relançamento de “It’s My Life” do Bon Jovi, arranjada e produzida pela Supreme e cantada no final do filme pelo ator Julius Goss. Penny está empenhada em fazer sua parte, proporcionando 5.000 experiências e aventuras inesquecíveis, incluindo 6 vagas de estágio, incluindo casas de família comunitárias.

Indústria artesanal negra

Um recife construído pela empresa Amv Bbdo London e Sheba, marca de ração para gatos Mars Petcare, ganha o prêmio principal do Industry Craft Lions. Para demonstrar o seu compromisso com o ambiente e o seu desejo de obter peixe apenas de fontes sustentáveis, a empresa recriou um recife artificial na Indonésia para reabastecer o ecossistema marinho, uma enorme forma ao ar livre com palavras de esperança também emergindo do Google Earth.

O Google foi parceiro do projeto com um canal no YouTube por meio do qual foram arrecadados recursos por meio de anúncios e transformando a Hope Barrier em um destino que pode ser explorado em mapas e com o recurso Streetview.

Leão de Prata pelos temas banho, alimentação, vômito e ir ao banheiro da campanha “Rockin’ mamas” organizada pela Vmly&r Milano e Rolling Stone, que já ganhou o Silver Print and Publishing Award na segunda-feira. Uma homenagem às mães do rock que será. comemorado tanto quanto as estrelas do rock, que foi lançado em meio à epidemia.

Artesanato digital preto

O projeto Backup Ukraine ganha o grande prêmio do Digital Craft Lions. Lançado pela UNESCO e pela startup 3D Polycam com a agência nova-iorquina Virtue Worldwide, permite aos cidadãos ucranianos digitalizar em 3D monumentos e obras de arte nas suas cidades, a fim de preservar a sua memória no caso de serem destruídos pela guerra. Tudo de forma fácil e acessível.

A campanha da Heineken “The Virtual Heineken Silver” ganhou uma medalha de prata: uma cerveja virtual impossível de beber que teve uma procura tão grande tanto online como offline, em entregas e em supermercados, que quando chegou ao mundo real provou ser o lançamento de produto de maior sucesso na história da empresa. A campanha, criada pela Publicis Itália, recebeu 266 mil interações sociais, o público passou mais de 1.350 horas em frente à cerveja virtual e 17 bilhões de impressões de mídia, +172% de intenção de compra.

Desenho preto

Uma edição especial da Constituição portuguesa datada da época da ditadura pró-fascista ganha o desenho do Grande Prémio. Por ocasião do cinquentenário da Revolução dos Cravos que pôs fim ao regime de Salazar, a Penguin Books colocou a Constituição nas mãos de um grupo de artistas que, usando lápis azul, símbolo da censura, decoraram as suas páginas com ilustrações e poemas em louvor de liberdade. A campanha “Restaurar a Constituição Portuguesa” criada pelo FC Barcelona recebeu 1 milhão de dólares em meios de comunicação social e levou o volume às escolas para ensinar como a arte pode ser uma ferramenta de revolução.