O realismo belga abre caminho para a bomba contra a Itália

Sevilha, Espanha – 27 de junho: Thorgan Hazard, Thomas Meunier e o belga Axel Witsel comemoram … [+] A vitória da equipe sobre os torcedores após a partida das oitavas de final do UEFA Euro 2020 entre Bélgica e Portugal, em La Cartuja, em 27 de junho de 2021 em Sevilha, Espanha. (Foto de Alexander Hasenstein / Getty Images) Getty Images



Você já impressionou a Bélgica na fase de grupos da Euro 2020? Não, a equipe precisava? Não. No entanto, ele estava nos dizendo isso de várias maneiras.

Na Copa do Mundo de 2018, Romelu Lukaku e Eden Hazard brilharam em uma exibição ofensiva luxuosa e devastadora para levar a Tunísia por 5 a 2 na fase de grupos. O tom está definido. Thibaut Courtois, Vincent Kompany e Kevin De Bruyne, os outros jogadores de destaque da Bélgica, chegaram ao auge nas oitavas de final para refletir o dramático resultado de 2 a 0 contra o Japão e a emoção de uma partida centenária contra o Brasil.

No final, a Bélgica caiu nas semifinais para a experiente e calculada equipe de Didier Deschamps. Aparentemente, essa derrota nunca assombrou Roberto Martinez – a maneira como o técnico brasileiro Tite não dormiu depois de ser eliminado nas quartas-de-final, mas os 360 minutos da Bélgica nesta final continental sugere que o espanhol aprendeu uma lição importante com a eliminação: sua equipe tinha que fazer isso. nariz duro

Contra Portugal nas oitavas de final, primeiro teste real da Bélgica no Euro 2020, a equipa mostrou uma excelente gestão de um jogo que se estabeleceu desde o jogo com a França. Em uma equipe que sofre poucos gols e é um atacante arrasador, cada jogador cumpre os requisitos do plano 3-4-3 de Martinez. Eles podem derrotar oponentes menores e manter o controle das partidas contra oponentes excelentes. A Bélgica manteve viva a sua vantagem de 1-0 e não entrou em pânico quando a estrela De Bruyne vacilou. Os três zagueiros trabalharam duro na bola para limitar o espaço de Cristiano Ronaldo e eliminar o perigo em outro lugar.

Portanto, a Bélgica não é mais o time sensacional do passado, mas sim realista e brilhante, mais experiente e sacrificado por uma questão de entretenimento. A eficiência foi fundamental, admitiu o meio-campista Yuri Tillmans em uma coletiva de imprensa. “Depois da Copa do Mundo, aprendemos que nem sempre a posse de bola é necessária para marcar”, disse Tillmans. “Aprendemos a sofrer durante a partida, a viver. E como podemos terminar o jogo completamente em um instante.”

As palavras do jogador do Leicester City foram úteis: A era da posse de bola acabou, como a Espanha deixa claro. O que você faz com a bola é mais importante do que apenas pegá-la. Minha cabeça era o time de Luis Enrique contra a Croácia depois de um péssimo desempenho no primeiro turno. Mesmo os espanhóis não acreditam que a simples posse de bola possa levar à vitória final. É preciso algo diferente nessas finais, mesmo quando se trata de lutar ou se ater a um método mais barato.

Nesse sentido, a Bélgica forjou seu estilo após o assassino de 2018. O número um do mundo está mais defensivo e reativo nos períodos de jogo, sem perder muito controle. O time de Martinez joga com intervalos. No entanto, ele evita o conservadorismo com seu homólogo britânico Gareth Southgate. O técnico da Inglaterra acredita que a melhor forma de vencer o torneio é ter sete defensores contra a Alemanha, embora pudesse ter jogado com Jack Grealish em campo e Boyako Saka como lateral. A vitória mostrou suas decisões e como Southgate lidou com os jogos, inclusive contra a Croácia, com a Inglaterra se saindo melhor no papel. Se você levar em conta a falta de sucesso da Inglaterra e a experiência dolorosa de Southgate em 1996, um treinador ficaria feliz em deixar o jogo se transformar em um empate sem gols contra a Escócia.

Martinez não vai entender isso. Sempre otimista, percebeu que o pragmatismo, apesar de todo o caos nas eliminatórias, prevalece nos grandes torneios, com a França em 2018 e Portugal em 2016. No entanto, ele ainda quer que seus jogadores aproveitem o jogo e conduzam seus melhores jogadores. Sua filosofia enfrentará seu maior teste nas quartas-de-final contra a Itália, “estatisticamente a melhor equipe”, segundo o espanhol, e com “a insistência das seleções italianas em grandes torneios, mas com flexibilidade para jogar alta, pressão e empenho. ” . Estacionamento individual no parque. “

Quem ganhar o grande título do Mônaco estará no controle de sua filosofia e dos indicados para erguer a Copa Henry Delaunay em 11 de julho em Wembley. Afinal, o treinador vencedor tem sempre razão.

