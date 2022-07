Ivana Trump, O Mistério da Morte. “Ele parece bem” – Corriere.it

A partir de Lorenzo Nicolau

A esposa do ex-presidente desapareceu depois de estar em um restaurante italiano. Os donos estão em choque: “Ele não tem problemas de saúde”. A hipótese de um ataque cardíaco prevalece

Ivana Trump ele é Ele morreu em Nova York aos 73 anos Eu, depois de jantar em um restaurante italiano no Upper East Side, bairro de Manhattan onde ele morava. A ex-mulher do presidente dos EUA, Donald Trump, era cliente regular do restaurante, a apenas uma quadra de casa, e a versão americana não chegou a nenhum dos restaurantes. o sol E de Correio diárioParece que ele pode ficar doente logo depois. A empresária foi encontrada morta em sua casa localizada na Rua 64, em frente ao Central Park, com seu desaparecimento anunciado no dia seguinte pelo mesmo ex-marido no dia seguinte. verdade social, A rede social que ele fundou.

Donos de restaurantes dizem



desaparecimento “senhora maravilhosa”então eles chamaram a primeira esposa de Trump, que também teve um passado na TV italiana (Participando de Dancing with the Stars), os donos do restaurante onde ele jantou na noite anterior à sua morte disseram que estavam “ainda em choque” com a morte repentina de…Ex-empresário de ascendência checa.

“Ela pode ter parecido um pouco cansada, mas estava bem sem nenhum problema de saúde óbvio”, disse o gerente do restaurante italiano a repórteres. Nilo Estamos chateados, sentimos muito, ela era uma das nossas clientes mais fiéis e sempre nos perguntava como estávamos e se as coisas estavam indo bem, com muito carinho. Vimos muita emoção sob o apartamento dele, mas não entendemos imediatamente o que aconteceu. Ele era uma pessoa realmente ótima.”

por Átila JitenIvana Trump, a gerente geral do restaurante, era uma mulher ensolarada, e depois de conhecê-la alguns dias antes, ela disse aos repórteres que depois de uma longa conversa, bem na mesa do restaurante onde ela costumava se sentar, ele a viu feliz . E sempre elegante em seus modos. “Ela sempre foi gentil conosco, mostrando-se disponível para todos os outros clientes, que lhe pediam um autógrafo, de Sylvie. Sempre sorrindo com todos.”