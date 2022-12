Aqui permanece no júri – libero Quotidiano

Sexta-feira passada a cortina caiu Dançando com as estrelasa versão polêmica do programa que ela apresentou Millie Carlucci No Rai 1, a versão ganha por Luisela Costamagna E a Pascual Larocavitória bastante disputada, notadamente por Wild Lucarelli.

Desentendimentos líquidos, ou talvez graças a desacordos, dança Ele limpou o mercado em termos de participação, tanto que a transferência e a gestão de Carlucci estão amplamente confirmadas para o próximo ano, e os líderes da Viale Mazzini não têm dúvidas.

Mas o júri permanecerá o mesmo? A proprietária, Millie Carlucci, se manifesta sobre este pontoque em recente entrevista Corriere della Sera Ele explicou: Eu realmente acredito que temos o melhor júri do mundo.

Resumindo, se dependesse dela, nada mudaria. Então, em 2023, provavelmente veremos isso de novo Caroline SmithE a Fábio CaninoE a Ivan Zazaroni E a Guillermo Mariotto. Aqui, Selvaggia Lucarelli também fará parte do júri, mas para ela é diferente: na verdade, foi ela mesma quem duvidou de sua futura participação no programa.

“Eu sei que estou reafirmando isso para eles porque eles relataram ao meu agente. Se estou dançando com as estrelas em 2023? Agora há uma explosão de decepção, não sei o que fazer, acho que precisamos pense sobre o que aconteceu”, ele realmente comentou. Wild Lucarelli, ainda queimada pelas brigas e brigas e pela eliminação de seu companheiro Lorenzo Biagiarelli. Resumindo, a única dúvida é: você vai estar lá ou não?