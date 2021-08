Quem é o sedutor David Basolo?

Uma das tentações mais queridas da edição de 2021 da Ilha da Tentação é Davide Basolo. Vamos descobrir quem é o sedutor que encantou Jessica Macheroni, e quais experiências ela teve antes do programa.

David Basolo Ele nasceu em La Spezia, Liguria, em 28 de setembro de 1993, então tem quase 28 anos. Em sua formação, vemos que ele estudou na EBS, e Escola Europeia de BartenderMais tarde, trabalhou como balconista em algumas lojas de roupas e depois como garçom em Florença.

Hoje David Basolo Ele é um funcionário e um influenciador também. acima Instagram Ela tem 135 mil seguidores, mas depois de conseguir um ilha da tentação O número está aumentando constantemente. Na rede social, ele postou várias fotos de si mesmo exibindo seu corpo esculpido, com muitas fotos em preto e branco.

David Basolo Não é uma nova cara da televisão. Foi para o ano passado homem e mulher atrair tronista Giovanna AbateEle preferiu permanecer anônimo no início. Na verdade, o jovem usava o apelido de alquimista, sua voz mudou e ele usava uma máscara Salvador Dalí, Como os heróis da série de TV Casa de papel.

David Basulo, o que você fazia antes da Ilha da Tentação?

no decorrer Homens e mulheres David Basolo falhou em bater Giovanna Abate quem no final preferiu o pretendente Sami Hassan, deixando assim o programa perdido e sozinho.

no decorrer Ilha da Tentação 2021 Enquanto isso David Basolo Ele teve sucesso em seu papel, conquistando Jessica Maccheroni, pareado Atacante Alessandro Mas ela foi deixada separada do programa. Jessica parece estar realmente interessada em David e afirmou que também deseja tentar um relacionamento com ele.

Em suma, a carreira de um jovem David Basolo Parece que ele está apenas começando, mas ele é definitivamente um rosto que ficará na TV italiana por muito tempo. Nas redes sociais, o jovem influenciador é muito popular e simpático. Veremos como a história de amor continuará Jessica Maccheroni.