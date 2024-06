Barbara D’Urso, as fotos particulares de seu telefone agora são de domínio público: a maioria já as viu

O lendário Barba D’Urso publicou algumas fotos com conteúdos muito especiais, direto de seu celular.

Sim, só faz um tempo eu terminei outro Temporada de televisãopara ser mais preciso 2023/2024 Já é alto E Claro, tangível, tangível Está esperando o que importa a seguir, que lembramos que começará em um mês Setembro Do ano corrente, então No final do verão.

Houve muitas surpresas desde o seu início, junto com os deuses as mudanças O que está realmente no ar e é particularmente tangível desde então Começa. Em primeiro lugar, e talvez o que mais se destacou, foi sem dúvida a ausência Fábio Fazio Da agenda de Rai Tre com encontro noturno com como está o tempoque foi transmitido em vez disso Descoberta.

Estamos a falar de uma rede de televisão que a partir de Setembro de 2024 verá a chegada de alguém que há muitos anos é mais um grande apresentador da música Rai, nomeadamente Amedeo Sebastianiem arte Amadeus. Esta escolha também não lhe permitiria atuar por Pela quinta vez consecutiva O duplo papel de apresentador e diretor artístico Festival de Sanremo.

A gestão passará para Carlos Conteao mesmo tempo em que permanece no tópico da novidade A temporada de TV acabou de terminaroutra grande ausência de Del Biscione Bárbara Durso . A apresentadora da Campânia, embora tivesse audiência marcada em junho de 2023 para setembro, foi substituída como apresentadora do programa. Cinco da tarde de Mirta Merlin.

Barbara D’Urso e seu possível retorno à televisão

carmelita, Apesar de tudo, pelo que pudemos constatar pelos conteúdos carregados no seu popular perfil oficial do Instagram, ela não desanimou e se dedicou a outras atividades de vários tipos, incluindo escritadurar arte onde ela está Particularmente bem informadoJá foi publicado Livros de sucesso. Enquanto ele subia Sua experiência é na área de teatro.

Em suma, ela aproveitou a situação, mesmo que não tenha perdido algumas aparições esporádicas em alguns dos programas Domingo em Na lendária sala de estar Mara Venere, e vejo isso como uma espécie de férias da televisão. No entanto, ela está muito presente nas redes sociais e postou recentemente Twitter Certos conteúdos, onde alguns são compartilhados Fotos muito pessoais.

Bom dia amigos 🌞 Quais fotos vocês guardam no seu celular? Aqui você encontra algumas das minhas funcionalidades 🤫 https://t.co/JbnfSHurKD pic.twitter.com/NAHl8QF2DC – Bárbara Durso ♥ (@carmelitadurso) 17 de junho de 2024

As fotos compartilhadas por Carmelita são direto de seu celular

Como você pode ver no vídeo em questão, Apresentado pela CampâniaFalando ao seu público, ele os apresentou mencionando especificamente os deuses fotos privadas, Está no seu telefone Mostre-se vivo na sobreposição. Sua primeira foto de maiô foi durante as férias na praia, quando ela ainda tinha dezenove anos. Então ela foi equipada com um Cabelo preto grosso.

Em vez disso, outros mais recentes a viram como protagonista em várias esquetes hilariantes na companhia do lendário. Cristiano Malgioglio. Porém, o melhor ficou no final, onde se mostrou Explosão de papelão com sua semelhançaQue só foi usado em restaurantes por um tempo Pós-pandemiaeu Medir distância Entre um jantar e outro. Isto representa a possibilidade, especificamente, Almocei com Bárbara Durso.