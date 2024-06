Isso choca a todos e enfurece Megan

A Família Real, Sexy Harry: Ele choca a todos e irrita Meghan. A decisão do duque de Sussex não foi bem recebida pela sua esposa, que parece muito chateada. Momentos emocionantes entre os dois, e o palácio observa com interesse o que está acontecendo.

Parece quase impossível Príncipe Harry Incapaz de acabar no centro das atenções e Desentendimentoscomo algum tipo de maldição que me afetaria Duque de Sussex Por muito tempo, dizer a verdade leva muito tempo. Um ímã que o leva à polêmica: é assim que se resumem os últimos anos de seu irmão WilliamAquele que está na casa real é o herdeiro do trono que está pronto para suceder seu pai Carlos. Resumindo, vamos descobrir o que o marido dela fez desta vez Meganjá que este último parecia muito irritado.

E nas últimas horas, o casal acabou no centro das atenções devido a algumas palavras duras ditas pelo pai de Meghan. Tomásqual Ele não era nada afetuoso com sua filha e genro. Em entrevista ao Mirror, o homem acusou os dois de quererem ficar longe das famílias, pois o seu destino foi semelhante ao do rei Carlos III, um destino Ele nunca conheceu seus netos Archie e Lilibet que moram na Califórnia com os pais desde o nascimento (Aqui, fornecemos algumas atualizações importantes sobre o rei Charles).

Meghan está com raiva de Harry: o príncipe realmente a irritou

Antes de chegar ao motivo da disputa entre Harry e Meghan, só podemos apontar as palavras do sogro do príncipe, que o destacou em entrevista. Uma grande vontade, como a do rei Carlos, de poder viver mais, ou melhor, de conhecer os netos Archie e Lilibet que nunca o viram em ação: “Morrerei desejando conhecer meus netos. Minha filha e seu marido querem mantê-los longe de suas famílias.”.

Acusações gravíssimas de um homem que também se deixou levar indiscrição sexyO que teria irritado a filha, mas não por causa das palavras dela. Na verdade, Meghan está com tanta raiva do marido que parece que algo novo aconteceu entre os dois calamidade. Descubramos o porquê voltando às palavras de Tomé que escapou com o que pareceu uma grande imprudência, deixando todos atônitos (Aqui falamos sobre as condições de Kate Middleton).

A razão do tormento de Megan

Na entrevista, Thomas admitiu isso Harry está procurando uma casa em Londrescom uma possível mudança para a Grã-Bretanha que ninguém jamais esperava, mesmo tendo em conta os laços que ligam o duque de Sussex à família real. Uma decisão que teria irritado Meghan Quem não quer saber de ir morar na cidade de Londres. Em suma, uma rixa familiar que a Coroa iria mirar.

Na verdade, não é segredo que A coroa, junto com o vento forte, empurra para um possível rompimento entre Harry e MeghanVeremos se esta crise terminará em breve: qual deles se renderá à vontade do outro? Definitivamente descobriremos em breve.