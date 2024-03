Kate Middleton sofre de câncer e o papel crucial (nos bastidores) da mãe Carole

Carole Middleton é a “verdadeira força de Kate após o diagnóstico de trauma”. Câncer». E ele disse paraindependente Uma fonte próxima da família real explicou que a mãe da Princesa de Gales, num momento tão difícil, Ele é Desempenhe um papel essencial nos bastidores“Para sua filha para seu marido William E aos filhos: “Carole é a força motriz que mantém a família unida com a maior humildade”, disse a fonte: “Nos últimos meses sempre Foi ocupado por George, Charlotte e LouisEla os levava para a escola e para as atividades esportivas escolares e lhes dava apoio infinito. Ela era a verdadeira Mary Poppins. Suas ações contrastam fortemente com aquelas que apenas expressam seu apoio de longe.” A fonte descreve Carole, de 69 anos, como aquela que prestou assistência e segurança à jovem família: “Quando Kate e William receberam a notícia de que tinham câncer, Carole foi sua verdadeira rocha».

A senhora de sessenta e nove anos, que vive com o marido Michael a poucos quilómetros de Adelaide House, onde residem os príncipes de Gales, tem, segundo a imprensa britânica, “estado à frente da família” desde que Kate foi internada. hospital para cirurgia abdominal em janeiro passado. . Nos últimos meses, ele fez tudo o que pôde para oferecer uma ajuda tangível. Apesar da força e coragem, Carol ainda é uma mãe que descobriu que a filha estava com câncer. Um item destacado por Jenny Bond, jornalista de BBC Especialista real: “Todo mundo sabe que Carole e Kate têm Vínculo muito forte. Ao longo destes anos, a senhora tem sido uma presença imprescindível para a princesa e para as crianças. Hoje, Catherine tem 42 anos, mas para Carole ela ainda é “sua garotinha”.“Vê-la enfrentar a doença e ao mesmo tempo resistir à pressão constante da mídia não foi fácil.”

Não, não deve ter sido fácil para Carol engolir, além do diagnóstico que nenhuma mãe quer receber, as teorias da conspiração que deixaram a filha para morrer nas últimas semanas. “Acho que a senhora”, disse ela. Bond “está sofrendo muito por causa das notícias falsas sobre a saúde de minha filha”. As notícias falsas que não diminuíram – não se pode dizer – nem mesmo depois da mensagem de vídeo em que Kate anunciou ao mundo que estava com câncer. Alguns chegaram a dizer que foi “produzido por inteligência artificial”.

Deixando de lado as teorias da fantasia, Madre Carol enfrenta um dos piores períodos de sua vida. Mas quem a conhece bem diz que é justamente num momento tão difícil que ela usa todas as suas forças. Ele faz tudo que pode para ajudar. Por exemplo, assegurando que George, Charlotte e Louis, apesar da doença da mãe, mantenham o seu agregado familiar A rotina habitual. A imprensa britânica já havia noticiado nos últimos meses que Carole se alternava com a babá Maria Teresa Torreón BorralloEntão ele foi “buscar os jovens príncipes na escola e acompanhá-los a muitos lugares”. Atividades extracurriculares e desportivas”. Por outro lado, Carol tem sido frequentemente descrita como “Amada avó»Pequenos George, Charlotte e Louis. Uma avó que está mais presente do que nunca nos momentos mais difíceis.