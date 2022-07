Negociar para comprar, detalhes, conteúdo

A OTT Broadcaster, fundada em 2016, transmite em treze países ao redor do mundo, incluindo a Itália.

nos últimos dias tempo financeiro indiscrição: dan Estará em negociações para comprar onze esportes. Se esse acordo se concretizar, a plataforma de streaming de conteúdo esportivo enriquecerá ainda mais seu catálogo.

DAZN Eleven Sports, negociações levarão à entrada da Aser Ventures na capital DAZN

de acordo com tempo financeiroportanto, a fonte dan Ele já poderia ter iniciado as negociações para que a emissora concorrente onze esportes. Apesar disso, atualmente não são conhecidos os preços nem os termos em que as negociações poderiam ter começado. Quando questionado sobre essa indiscrição, o DAZN não confirmou nem negou a notícia.

onze esportesque acabaria na mira de dan, é uma emissora OTT dedicada ao entretenimento esportivo. A empresa nasceu na Inglaterra e atualmente transmite em treze países diferentes ao redor do mundo, Incluindo a Itália. Aser Ventures É o grupo que controla a fonte e foi fundado pelo empresário italiano Andrea Radrezpara mimnão Este último, entre outros, é o patrocinador do clube desportivo Leeds United. Caso haja negociação, a Aser Ventures entrará no capital do DAZN com uma participação de aproximadamente 5%.

DAZN Eleven Sports, a emissora gostaria de expandir seu mercado

Independentemente do resultado das negociações, as notícias que importam dan da direção de onze esportes Afirma que o exportador quer expandir seu mercado. O objetivo do DAZN, em particular, deve ser expandir sua oferta para se tornar um dos mais importantes centros internacionais de transmissão esportiva. Este evento será fundamental, dada a crescente concorrência entre as emissoras OTT.

Na Itália, a emissora inglesa transmite a série C.

Plataforma OTT منصة onze esportesque pode ser obtido em breve dannascido em 2016. Desde então, o serviço se expandiu gradativamente, transmitindo eventos ao vivo e documentários Novo. Estúdios. Como mencionado, o serviço onze esportes É visível em muitos países. Na Europa, por exemplo, a emissora pode ser usada na Polônia. Aqui adquiri uma grande seleção de direitos televisivos, que incluem transmissões exclusivas de competições Fórmula 1. Em Portugal, no entanto, a plataforma transmitirá Liga dos Campeões e a Liga Premiada para os próximos três anos.

Em nosso país, graças à grande extensão de Sky Sports A explosão foi nos últimos anos de danE a onze esportes Tem uma cobertura muito limitada dos direitos desportivos. Um dos destaques italianos com certeza é o basquete. Para esta disciplina, de fato, a plataforma transmite um arquivo liga e aEuroliga. Quanto ao futebol, a oferta do locutor OTT inclui Série C e a Segunda Liga Feminina. No entanto, também há espaço para o futebol estrangeiro, com transmissão Jupiler Pro Leagueo equivalente belga da Primeira Divisão.