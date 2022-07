Cor de parede azul Klein: 10 ideias e fotos com sugestões e soluções originais para conhecer este tom de azul e aplicá-lo nas paredes da casa. Soluções para a sala, hall, corredor, cozinha, quarto e casa de banho com melhores combinações e como criar um cantinho relaxante ou tornar um determinado espaço especial.

A arte sempre influenciou móveis e design, sobretudo graças à cor e ao processo criativo dos artistas e à sua pesquisa estilística. Do ponto de vista de Piero della Francesca, passando pelo círculo ideal de Giotto, as nuances da pintura experimental de movimento de Leonardo e Pollock, a busca do estilo individual e experimentos de cores Tem origens muito antigas.

Os corantes sempre foram misturados Obtido a partir de elementos naturais. Os fenícios extraíam a púrpura dos moluscos, enquanto os egípcios deram lugar ao primeiro corante sintético ou azul egípcio (extraído da produção de resíduos de vidro à base de cobre).

Todas essas experiências permitiram que ela fosse Cor em si para se tornar uma certa linha de estilo. Foi um dos artistas que ousou Yves Kleinum conhecido artista francês “Monocromático” em isso é azul.

Na verdade, este tom em particular foi renomeado para Electric Blue blue kleinpode ser identificado como azul muito viscoso Representa o céu e a terra (significando mar). Isso se encaixa perfeitamente nas paredes de qualquer sala.

Vamos nos conhecer Cor da parede azul Klein: 10 ideias e fotos Para destacar o seu lugar interior.

1. Azul Klein Total

Se você não tem medo de ousar e tem um arquivo Belo ambiente brilhanteVocê poderia Use o Klein azul com as duas mãosDas paredes aos acessórios para móveis, passando pelos móveis aos acessórios. Certifique-se de ter um embora boa iluminação natural e artificial, Além do fato da pesquisa pontos de luz Como suporte de panela cromado, luzes de teto ou mesmo tubos de halogênio.

2. Entrada Azul Klein

Porta e teto azul Klein Cumprimente o visitante e enfrente-o através de um piso específico feito de Ripas de madeira natural em branco e azul Klein para garantir a continuidade da parede branca Colocando decorações e objetos em contexto.

Aqui também, as principais características além da cor azul são os personagens principais luzes artificiaisLustres de teto com cores quentes e luz natural.

3. Corredor

Você pode usar e desafiar o azul Klein mesmo em contextos muito estreitos, ou no corredor onde há piso cinza, linóleo ou pedra, com alguns detalhes nas paredes de madeira. Dê uma luz, comente um pouco Foto em cores claras ou motivos em cores neutras e normais.

4. Guarda-lamas

Clássico fantástico para apresentar um Mesmo uma pequena cozinha. Também excelente para focar em detalhes coloridos em um ambiente totalmente branco e até desconhecido. Você pode escolher os materiais mais contrastantes, até pintar a parede com esmalte especial Adequado para limpeza e esterilização, ou escolha um Painel traseiro da cozinha em vidro temperado.

5. Gerentes

maneira muito fácil Entre no Klein azul Sem incomodar muito a sala: pendure um arquivo Campo que contém. talvez um Reprodução de alguns trabalhos do famoso artista que combina elementos de madeira, dourado, preto e branco Eles podem deixar o ambiente mais dinâmico e luminoso. Há, também brilho Ele será destacado com esta previsão.

6. Quarto

Embora o azul seja a cor do foco, blue klein Como afirma seu criador, é um tom que remete ao céu e ao mar também. Relaxar. Perfeito para uma pessoa Quartos de dormirque pode ser Rico em tecidos e decorações que privilegiam os tons brancos e oleosostalvez enriquecê-lo com elementos naturais de madeira para trazer o elemento terra.

7. Canto de relaxamento

O azul Klein é uma ótima cor para decorar as paredes do cantinho de relaxamento Você descansa nele e talvez leia alguns livros ou revistas. certifique-se de que espreguiçadeira Ou que a cadeira seja confortável, talvez decore-a com uma almofada grande.

Você pode adicionar um arquivo pequena mesa Para colocar um vaso de flores, uma xícara de café ou os livros que você quer ler. Não se esqueça da iluminação, talvez com um luminária de piso.

8. Preto e Azul Klein

Entre as combinações que podem ser feitas com blue kleinAlém do clássico branco, você também pode escolher um parede preta. Desde que o piso seja claro e os móveis ou decorações estejam em forte contraste com as duas cores.

Se o azul Klein for dominante, escolha tons contrastantes que se concentrem em rosa e vermelhoDecorado com um tapete que combina preto e azul em tons mais calmos.

9. Tons de azul Klein

Azul total Klein nas paredes, mas também em acessórios como poltronas, lustres, quadros, tecidos e acessórios para móveis.

Uma maneira inteligente de descartar essa nuance maravilhosa Provando assim que desaturar ou escurecer de alguma forma, pode ser verdadeiramente versátil. o toque brilhante Através dos luz natural É claro que a partir branco.

10. Tom azul Klein

Nem todo mundo aprecia uma parede colorida, é por isso que Você pode adicioná-lo como um destaque para o ambiente. Por exemplo, você pode Colorir um armário de parede ou parte da parede, para destacar um determinado ângulo. Mas certifique-se de que não há outros tons fortes para contrastar o efeito e faça qualquer tentativa de embelezar a sala em vão.

Ideias de cores de parede azul Klein e galeria de fotos

O azul Klein é a cor versátil perfeita para paredes e comprove isso em nossa galeria. Inspire-se nas nossas sugestões, sabendo que as melhores combinações para esta cor são tons como verde, castanho, branco, preto e cinzento se pretender um efeito natural. Por outro lado, se quiser um contraste forte, use tons quentes como laranja, amarelo e vermelho em todas as tonalidades existentes.

Obviamente, um Klein azul com todos os tons de branco suavizará e ficará bem com estilos modernos ou tornará um quarto clássico contemporâneo. Use com moderação se quiser reproduzir um estilo vintage.

Por fim, lembre-se de que existem diferentes tons de azul Klein. O mais claro e saturado que você pode usar para pintar a parede ou o teto do banheiro, sem escurecer ou reduzir muito o ambiente e criar um ambiente sufocante.