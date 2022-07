Valtellina News – Notícias de Sondrio e seu município » A pista Valgrosina em 6 de agosto

Grandes nomes da especialidade estrearão o evento com início e fim do Grosio

Três distâncias, 70, 38 e 12 quilómetros, com partida e chegada ao Grosio, atravessando um sugestivo contexto natural, entre os vales do Ita e do Sacco, captando testemunhos históricos e artísticos da região, como Rob Magna e Villa Visconti Venosta.

A Trilha Valgrosina começou oficialmente em 6 de agosto, chamando a atenção de um movimento em rápida expansão. Um concurso envolvendo as cinco fábricas do Grosio, capazes de promover e valorizar uma região de grande beleza e ao mesmo tempo as tradições que a distinguem. É este objetivo que motiva os organizadores, a Federação de Atletismo de Grosio e o Atletismo Rupe Magna, com o município de Grosio, que há algum tempo pensa numa competição competitiva de alto nível.

“Estamos orgulhosos de apresentar um evento esportivo no qual acreditamos fortemente – disse o prefeito Gian Antonio Bini esta manhã, durante a apresentação oficial que foi realizada na Sala delleacqua na sede de Bim Adda, em Sondrio. Esta é a primeira de muitas edições≫ A O presidente da federação desportiva Grosio também se mostra satisfeito: “Para o nosso país, 6 de agosto será um belo dia – como disse Piermartino Pini -: o autódromo é lindo e esperamos que os atletas gostem. Esperamos corridas emocionantes e muito entusiasmo: agradeço às organizações e patrocinadores que acreditaram no caminho da Valgrosina e que nos apoiam na organização.

As três modalidades de competição tornam o evento ainda mais interessante, privilegiam a participação de atletas de destaque da especialidade e são abertos aos entusiastas: 70 quilômetros para os entusiastas de longa distância, 38 para os que sonham com uma experiência emocionante e 12 para os que se desafiam.

A pista de 70 quilômetros – explicou Marco de Gasperi, na função de diretor de prova – é a mais bonita: uma corrida de cinco mil metros para quem gosta de trens de alta velocidade, uma especialidade em rápida expansão na Itália e no exterior. A prova organizada no ano passado com alguns dos atletas permitiu-nos verificar as dificuldades logísticas e ajustar a organização.

Existem as condições certas para aspirar a uma competição de nível absoluto que contará com a participação de atletas de topo, italianos e estrangeiros. Foi o próprio De Gasperi quem previu os primeiros nomes, aguardando mais confirmações nos próximos dias: para o super railer Franco Colli, vencedor de três Tor des Géants de Valle d’Aosta, espera-se o português Andres Lopez e Giuditta Turini, campeã. estrada italiana. . , Elisa Disco, Adriano Sacher e o português Helio Fomo.

Ambos os dias começarão na manhã de sexta-feira, 5 de agosto, com a distribuição de coletes e pacotes de corrida na Piazza della Chiesa, das 10h às 19h, e o briefing técnico oficial está marcado para as 18h. A prova de 70km, o percurso longo, terá início às 5, 38, o percurso médio, às 7h30, o percurso 12, o percurso curto, às 8h30. A premiação acontecerá às 15h para os percursos médio e curto, e às 19h para o percurso longo.

À tarde, será criada uma área de entretenimento para crianças, famílias e acompanhantes desportivos e a festa continuará com jantar e noite musical. Para os organizadores, momentos de encontro são fundamentais: a participação e troca, durante a corrida para os espectadores e depois para os atletas, é um aspecto em que o compromisso dos organizadores tem se concentrado. Será uma grande festa que envolverá todo o país.

A rota Valgrosina pode contar com o apoio de entidades públicas e empresas privadas: o município de Grosio, o concelho, Bim, Karpos, Scarpa e Namedsport. A Swarovski Optik optou por integrar sua marca à do evento criando uma harmonia de valores no compromisso de proteger a natureza e preservar a biodiversidade.