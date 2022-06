Mascagni 2022 acontece de 9 de julho a 3 de setembro

Mais uma vez, o mar e a música serão os heróis da terceira edição do Festival Mascani 2022cujo tema para este ano foi o tema principal de muitos eventos # conto. Um novo evento, nascido há três anos com a intenção de “retornar” à sua amada cidade, o maestro Pietro Mascani.

No centro desta edição estarão as obras do grande compositor da Lapónia. Vamos Nos dias 9 e 10 de julho com Pinotta Estreia mundial em Palco de cisterna do castelo velho Em Livorno, no 90º aniversário da primeira apresentação, e depois 30 e 31 de agosto na varanda que leva seu nome, a obra que tornou Mascagni famoso em todo o mundo: o cavalaria rural É também o título inaugural da temporada de ópera 2022/23. As duas obras, ao lado de concertos, sinfônicos e sacros, leituras teatrais e eventos musicais maculados, vão compor o outdoor da terceira edição do Festival Mascani. Durante oito semanas, Livorno será transformado em um centro cultural mascânico que infundirá as áreas mais emocionantes da cidade com música, atuação e histórias.

“Noventa anos atrás, a ópera apareceu em Sanremo Pinotta por Pietro Mascani. Neste aniversário, pensei (Determinado pelo Diretor Técnico Marco Follieri) O Festival Mascani foi o lugar perfeito para representar este trabalho pela primeira vez em sua cidade natal.”

O lançamento do Mascagni Rarity Show será antecedido por um concerto para solistas e orquestra, com a participação dos cantores vencedores do primeiro concurso “Voci Mascagnane” seleccionado pela Mascagni Academy, uma faixa altamente especializada, agora na sua segunda edição, que contou com a participação de professores de renome internacional.

“É importante – Diretor Técnico continua Marco Follieri – Retomar com as instituições, patrocinadores e apoiadores que nos acompanham desde o início deste projeto, apesar dos anos difíceis que nos passaram. Vizinhos com a intenção de criar uma rede de crescente importância que possa fazer o Festival Mascani crescer e ao longo dos anos torná-lo um fulcro para a oferta turística e cultural de um território que tem muito a dizer.”

Vinte e quatro eventos programados, de De 9 de julho a 3 de setembro, Do antigo castelo ao novo castelo, do santuário de Montenero ao Mascani Terrace, que inclui a província de Livorno”terras MaskanyanAtravessando a fronteira de Labron com dois eventos deMascani está fora da cidade”, em Lucca e Coimbra (Portugal).

Entre os eventos mais importantes do festival, não perca 17 de julhonovamente no local histórico do antigo castelo, por ocasião do centenário da morte de Giovanni Verga, leitura teatral “Mascani vs Verga‘, espetáculo teatral que resume os personagens do escritor e compositor siciliano de Labron, e conta de forma maravilhosa e profunda a disputa entre os dois, referindo-se ao cavalaria rural. O protagonista serão dois rostos famosos do cinema italiano: o ator Alessandro Preziosi Quem interpretaria Pietro Mascani quando ele era ator Marco Bucky Ele dará a voz de Giovanni Verga. Dramaturgia com curadoria de Alessandro Rossi.

De grande importância nesta terceira versão é a presença da grande orquestra: Orquestra da ToscanaDireção de Roberto GianolaOrquestra Sinfônica CalabresaDireção de Salvatore Accardo.Orquestra Clássica do Centro CoimbraEU’Teatro Goldoni LivornoDireção de Francesco de Moro E Orquestra Arcangelo CorelliDireção de Alicia Galli.

Além de produções de ópera e concertos de música lírica, sacra, contemporânea e jazz, o festival terá o formato inovador “Mylologic: uma investigação da músicaAcreditamos que, no século XXI, a ópera pode e deve também ser narrada com os instrumentos inovadores que hoje fazem parte do nosso quotidiano, para isso nasceu o Melo-Logic: um formato contemporâneo de produção musical orquestral que visa a experimentação com novas formas de divulgação artística da música, que combina entretenimento e interação com qualidade musical.

Espaço também para poluição crepitante. Na verdade, o 26 de agosto No Mascani Terrace, o festival vai receber um concerto do cantor e compositor internacional Gianna Nannini Apresentando uma versão em áudio inédita, ele fará uma homenagem musical a Pietro Mascani.

enquanto o 2 de setembro Também no Mascagni Terrace haverá um concerto de prestígio grupo de música marinha Dirigido pelo maestro Antonio Barbagallo, vai reviver as composições de Mascagni com arranjos em conjunto para algumas de suas páginas mais importantes.

O final do Festival Mascagni será confiado ao lendário músico, violinista Salvatore Accardoisto 3 de setembro irá dirigirOrquestra Sinfônica Calabresa na festa noite de Verão. O programa será sobre a execução Verklärte Nacht (Uma noite desconhecida), é considerada a primeira grande obra de Arnold Schoenberg, compositor contemporâneo de Mascagni e um dos primeiros, no século 20, a escrever música fora das regras do sistema tonal. O canto noturno também será realizado.”Ein Klein Nachtmusik“.

Além disso, todas as quartas-feiras de agosto, no mirante perto do terraço Mascagni, será organizado “pôr do sol do autoruma série de festas que assistirão ao desaparecimento do sol no Mar de Livorno.