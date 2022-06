Noruega, princesa Märtha Louise se casará com o xamã Derek Verrett (com aprovação da Casa Real)

A partir de Simona Marchetti

Mãe de três filhas, de seu primeiro marido Ari Behn, que cometeu suicídio em 2019, a filha mais velha do rei Harald e da rainha Sonya anunciou no Instagram seu noivado com um professor espiritual que trabalha em Los Angeles.

Falta apenas a data do casamento entre a princesa norueguesa Märta Louise e o guru espiritual americano Xamã Djorek Feret, que acaba de anunciar o noivado através das redes sociais, com a aprovação da Casa Real Norueguesa. Estou muito feliz em anunciar nosso noivado com o Xamã Doric, aquele que faz meu coração disparar, aquele que vê todo o meu potencial em mim, aquele que me faz rir e com quem posso me deixar levar. O amor transcende e nos faz crescer. A princesa de 50 anos escreveu: Estou feliz por continuar crescendo com esse homem lindo Em sua publicação românticaacompanhado de uma foto mostrando o anel de esmeralda, que está avaliado, segundo os jornais locais, entre 20 mil e 35 mil euros.

Eu sou o homem mais feliz do mundo A mesma foto também aparece Na longa mensagem Aquele xamã de 47 anos de Los Angeles dedicado à sua futura noiva. Quando você sabe, você sabe. Não há nada melhor para um homem do que ser claro sobre o fato de que a mulher ao seu lado é a pessoa certa. Estou tão feliz de chorar ao pensar em poder passar o resto da minha vida com uma mulher pura de coração angelical, sábia e forte que representa todos os níveis da deusa aos meus olhos… Princesa Märtha Louise o amor da minha vida. Ela vê todos os meus lados e eu vejo todos eles… Sou o homem mais feliz do mundo. Quarta na linha de sucessão ao trono da Noruega, apesar de ser a filha mais velha do rei Harald e da rainha Sonya, a princesa já havia se casado em seu primeiro casamento com o escritor Ari Behn, que se suicidou em 2019, dois anos após o divórcio. e desde que teve três filhas (Maud Angélica, 18; Lea Isadora, 16; Emma Tallulah, 13). READ Cagliari chegou à Peugeot: começa a retirada

Segundo a imprensa local, depois de se casar com uma amiga das estrelas xamã, Marta Louise gostaria de se mudar para a Califórnia com as filhas, e já em março, por ocasião do Dia da Mulher, fez um ensaio. nova convivência, Publicar um clique De sua futura família todos juntos. Parabenizamos a princesa Martha Louise e Doric Ferrett pelo noivado – lê-se Na posição da casa real da Noruegaque postou a mesma foto que o casal usou – e desejamos a eles tudo de bom para o futuro.