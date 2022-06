Isola 16, Lucas Peracchi e uma pequena busca pelo condicionamento físico da Mercedes

O relacionamento entre Lucas Perracci E a Dobradiça Mercedes Expirado agora em junho de 2021, Quando a própria garota anunciou sua separação final nas redes sociais. Mas, mesmo que um ano tenha se passado desde aquele momento, parece que ainda há algum ódio entre os diretores.

Lucas Na verdade, ele voltou recentemente para falar sobre seu relacionamento com o atual afogamentoIlha FamosaDesvenda um conto. Nós falamos sobre isso em Este artigo. Agora, mais uma vez, o ex-tronista de homens e mulheres respondeu a uma pergunta de um de seus seguidores que lhe perguntou: “Como você vê fisicamente mercedes?“.

Sua resposta não foi longa e, de fato, fez as pessoas na web torcerem o nariz. LucasNa verdade, ele deu uma resposta desagradável à ex-mulher, chegando a postar duas fotos que poderiam confirmar o que ele estava dizendo. Poste duas fotos de mercedes De maiô, ele compara as duas fotos e as compara. A primeira foto mostra a mulher se afogando em Honduras, enquanto a segunda mostra o mesmo em uma foto de seu perfil no Instagram. Nessas duas fotos, Lucas ele escreveu:

Foi quando eu estava treinando (na verdade). Agora olhe paraIlha E dê a si mesmo algumas respostas. Faz um ano e meio que não treino. Não expresso minhas opiniões (mesmo que seja meu trabalho) para evitar ser acusado da opinião.

Deve-se notar, no entanto, que a foto foi tirada e publicada Lucas É uma foto da versão anterior doIlha Famosa Não é a versão atual. mercedesNa verdade, vamos lembrar, ela fez as duas versões, mas na última, ou seja, em 2017, a garota ainda não havia iniciado sua dieta e trilha esportiva com seu agora ex-namorado.

Na verdade, há vários anos, Lucas Perracci Ele se concentrou muito em melhorar sua aparência física e continuou sua carreira como personal trainer.