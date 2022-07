JLo leva o sobrenome do marido. Isso deixa as feministas loucas

O mundo sempre foi um lugar injusto onde há quem se esforce para fazer o almoço com o jantar e quem tem muito tempo a perder. Entre aqueles que têm muito tempo a perder: influenciadores, políticos, jornalistas e feministas. Este último, em especial, Estou no ventre da guerra contra J-LoJennifer Lopez nasceu e se atualizou em Jennifer Affleck Lopesatualizado novamente em Jennifer Lynn Affleck, assinando sua newsletter global com 121 milhões de assinantes (você leu certo: duas vezes e a população italiana está de passagem). Eh não, isso não está certo, Ji Lu: Este é o método patriarcal, ou seja, você dá à autoridade masculina que continua punindo as mulheres. Compreendemos que homens e mulheres, assim como os privilegiados, mal sobreviviam apenas ao programa simétrico, e todo o resto era uma “construção social”. Exceto quando lhe convém, as revoluções do século passado estão de volta. É isso Desde que ele colocou o apelido desse novo marido ao lado do nome dela, o planeta está apertado, esmague em um alicate macho. Na Itália, The Usual Republic nos faz perceber isso com uma peça aparentemente separada, pingando de fato, pingando de culpa: um ensaio que se torna irresistivelmente cômico ao retomar os argumentos, por assim dizer, das feministas americanas.

Aí por exemplo Como Jennifer Weiner, um escritor obstinado, acha que em um momento difícil para o feminismo na América, escolher Jennifer Lopez é “particularmente assustador”; Então ele lançou romances distópicos dominados por homens, bem, outro romance com problemas infantis insuperáveis. Ela apontou que sua tese sobre o machismo tóxico não se sustentaria se 80% das mulheres nos Estados Unidos se comportassem mais modestamente como J-Lo, e ela respondeu: Olhe aqui? Porque existe uma masculinidade tóxica. Ou seja, ou eu estou certo ou você está errado, se 80% do mundo me nega, isso é um sinal certo de que nunca estou errado. Sugerimos alugar um Travaglio com um Weiner para Il Fatto Quotidiano.

então vem Esta psicóloga feminista, Rachel Robinette, que pinga gotas de bobagem: “Lopez parece ser uma imitação, mas o poder está em jogo e o poder importa”. Dizem em Nápoles: cummannà é melhor que uma maldição, e correm melhor. As feministas anseiam por mais tempo, por conquistar o poder, entendemos isso há setenta anos: o que quer que as apoiemos, as encorajamos a persistir em batalhas tão árduas, amparadas por essa dureza de pensamento: há o caso de todas elas evaporarem, para sempre, como águas-vivas ao sol.

Ou seja, esse filme leva vinte, trinta milhões de filmes, roda em um avião pessoal, tem um roteirista jornalístico que tem 121 milhões de seguidores, não sabe onde investir um zilhão, não precisa de ninguém, vai ser vítima de um parceiro patriarcal? Mau exemplo de feminismo? Mas onde estão as cabeças desses heróis do nada?Mas o que o cérebro da galinha diz? “Ah, os nomes dão identidade”, adverte Republica com cautela. Mas quem diria. Deve ter sido montado por Eugenio Scalfari e depois realmente esmagado. Sim, claro, os nomes próprios para isso, seu nome é Robinito, eu sou del Papa, mas não é que pertença a Bergoglio: no máximo, meus ancestrais, os habitantes, os plebeus, seriam da escravidão papal, afinal os Marques errantes foram os últimos a deixar o estado da igreja, coisas chauvinistas, brancas, venenosas: e daí? Para feministas malucas, apaixonadas apenas pela “Força”, ou seja, por elas mesmas, A noiva não pode imprimir seu nome ao lado do nome do marido (Também uma estrela de Hollywood), se o fizer, é uma derrota para o feminismo, uma derrota pessoal. Perde-se tempo, e esta é a única razão, ainda que não mencionada, de associações que se desvanecem: mas como pregamos e evangelizamos e é permitido fazer o contrário? Mas aqui ninguém mais nos ouve, estamos fazendo a figura do Five Panda Aphori.

Em um momento histórico difícil para o feminismo: eu acredito em você. E a Ainda não ouvi falar de Morgia, Boldrini e, por vários motivos, Luxoria Thunder; Eles ainda não a informaram que, se isso continuar, o Partido Democrata não pretende mais ter nada a ver com isso. O que Lita “olhos de tigre” não gostou. Essa filósofa Michela San Marzano entra na confusão da era da excitação. Coragem e férias em Capalbio seriam comidas. Que até os javalis ficaram bravos em Parioli. quem – qual Se Meloni ganhar a eleição por acasotambém seria culpa dele, por sua posição demográfica irresponsável, e sua subordinação a alguém que ganha milhões, como ela, mas menos que ela.

Ela, J-Lo, chateada, entrou no avião com o Ben, fizeram dois copos na panela na cara da festa e também do pedido da mãe, desembarcaram, foram para a suíte e depois foram fazer compras. Ao que parece, em um estande na Margem Esquerda, ela encontrou uma deliciosa camiseta dedicada às feministas que passavam por um momento histórico difícil, escrita nela em tons pastéis brilhantes: SUCA.

Max Del Papa, 25 de julho de 2022