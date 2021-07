Horóscopo de amanhã, 25 de julho de 2021 – Barba Negra

Seu horóscopo para amanhã, 25 de julho de 2021: Quais são os signos do zodíaco mais sortudos? O que o zodíaco prevê? É assim que as posições e movimentos dos corpos celestes em relação à Terra afetam todos os signos. O que o zodíaco prevê?

Torre do Amanhã

Áries

Mesmo se for feriado, não durma tarde. A lua brilhante em Aquário convida você a respirar fundo o ar fresco da manhã. Repleto de iniciativas e estímulos interessantes como será, o sorriso voltará aos lábios do seu parceiro. Leia seu horóscopo hoje também

Toro

A instabilidade do Quadrado da Lua com Urano pode comprometer a serenidade e tranquilidade de um agradável e relaxante domingo. É melhor cortar qualquer discussão pela raiz, ir para a cozinha e preparar pratos fartos. Leia seu horóscopo hoje também

gêmeos

Não haverá necessidade de muitos sacrifícios, graças à boa vontade da Lua para convosco. Basta mexer o dedo, como num passe de mágica … A comparação acaba por ser a arma vencedora. Você não pode errar, então o outro se renderá mansamente. Leia seu horóscopo hoje também

Câncer

Cuidado com o espírito sarcástico de Mercúrio em oposição a Plutão. Uma piada inteligente está bem, mas pode haver muitas piadas. Alguém pode se ressentir de suas palavras indelicadas: fuja imediatamente para se proteger. Leia seu horóscopo hoje também

leon

Talvez, devido à oposição da Lua, você chegue lá de outra forma, ao invés da forma mais óbvia, mas o que importa é o resultado. Aceite as ideias de outras pessoas, mesmo que não pareçam perfeitas, e pode sugerir melhorias. Leia seu horóscopo hoje também

virgem

Às vezes, sentir-se bem não é nada mal. Saber valorizar as coisas que você possui, sem ter que procurar por novas, é pura sabedoria. Nas horas vagas, nada melhor do que ficar um pouco ao sol, mas evitando as horas mais quentes do dia. Leia seu horóscopo hoje também

escala de peso

Entusiasmado com a Lua em Aquário, você gostaria de aplicar alguns dos bons conselhos que recebeu imediatamente, mas precisa ser um pouco paciente. Enquanto isso, aproveite o relaxamento que você merece, tomando um suco e ouvindo boa música. Leia seu horóscopo hoje também

O escorpião

Você pode ter se enganado um pouco, pensando que conhece profundamente um tópico que conhece aproximadamente. A Lua em Aquário convida você a ser menos superficial e buscar sempre a verdade. Leia seu horóscopo hoje também

Sagitário

Com a lua apoiando você em seus projetos, tudo o que você fizer, desde o tempo livre até o trabalho, será um sucesso e satisfação. Confie em si mesmo, sem se preocupar com o que os outros podem dizer ou pensar. Leia seu horóscopo hoje também

Capricórnio

Conclusões precipitadas que não levam em conta as necessidades do parceiro podem destruir o clima dentro dos cônjuges. Cuidado com a ressonância de Mercúrio com o cínico Plutão: antes de dizer uma palavra, conte até dez. Leia seu horóscopo hoje também

Aquário

Seguir o seu caminho sem se intimidar é uma vantagem, mas não insista em segui-lo quando tudo lhe diz para mudar de direção. O desequilíbrio pode ser um bom obstáculo, devido à quadratura da Lua com Urano. Leia seu horóscopo hoje também

peixe

Seus sonhos podem se tornar realidade se você parar de fantasiar e começar a planejar bem tudo o que vem à sua mente. Obter consenso nunca foi tão fácil. Simplesmente prove que você tem o que é preciso. Leia seu horóscopo hoje também

© Todos os direitos reservados