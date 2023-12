Kevin Durant e APEX Capital investem no ScorePlay

Empresa de investimento portuguesa Capital Apex E Trinta e cinco projetos (35V) de Kevin Durant e Rich Kleiman Eles anunciaram seus investimentos em Escorpiãoa empresa tecnológica sediada em Lisboa e Nova Iorque que está a revolucionar o ecossistema mediático desportivo.

APEX e 35V, ambos fundos liderados por atletas, investiram no ScorePlay no final de 2022 e estão entusiasmados em facilitar seu rápido crescimento e expansão nos Estados Unidos. O ScorePlay já contratou financiadores como Mario Götze (vencedor da Copa do Mundo de 2014 com a Alemanha) H Nicola Júlia (CEO da Sorare) No ano passado, o número de organizações desportivas em todo o mundo que utilizam a plataforma diariamente, desde clubes a ligas, aumentou de 10 para 100.

ScorePlay constrói infraestrutura de mídia para apoiar a indústria esportiva. Sua plataforma de IA centraliza o conteúdo em um único espaço de trabalho de mídia, automatizando tarefas manuais como indexação e marcação. O mecanismo de mídia ScorePlay distribui conteúdo relevante para atletas, parceiros, emissoras e ligas. Ao simplificar o fornecimento, classificação, distribuição e consumo de conteúdo, o ScorePlay abre novas oportunidades de receita para organizações esportivas em todos os níveis.

Quinn BosmaO chefe de fundos de investimento de capital de risco da Apex Capital disse: “Conheço Victorien Tixier e Xavier Green há algum tempo e testemunhei o impacto muito positivo que o ScorePlay teve no conteúdo das equipes esportivas europeias. Estamos entusiasmados com a equipe e o produto e orgulhosos de desempenhar um papel em seu sucesso».

Victorine TexierCEO e fundador do ScorePlay acrescentou: “Estamos muito satisfeitos por poder trabalhar com financiadores tão prestigiados neste setor. Como acabamos de entrar nos EUA, este é um momento oportuno para anunciar a parceria em desenvolvimento entre ScorePlay, APEX e 35V, que nos servirá bem enquanto esperamos um tremendo crescimento e expansão nos EUA em 2023.».

A APEX Capital é uma empresa de investimento sediada em Portugal que colabora com alguns dos melhores atletas dos desportos mais populares do mundo – Futebol, F1, Golfe, NBA, NFL, Tênis, Rugby e muito mais – Investir em empresas em fase inicial que utilizem tecnologia para perturbar as indústrias do desporto, dos meios de comunicação social e do entretenimento.