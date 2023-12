“Descobri quem era meu verdadeiro pai e minha mãe me confessou isso antes de morrer. “Agora eu quero o DNA.”

As memórias agora se alinham uma após a outra. Como em um quebra-cabeça. Agora ele pensa em todas aquelas vezes em que alguém lhe disse, falando de um amigo da família com os mesmos olhos verdes: “Você se parece com você”, “Você combina perfeitamente”. Porque durante 49 anos, Giampaolo Morelli, um dos atores mais famosos de Nápoles nos últimos anos, viveu dentro de uma mentira: o homem que o criou – Francesco Morelli, um ex-juiz de Nápoles que agora tem 90 anos – não é de fato seu verdadeiro pai. Na verdade, poderia ter sido outro homem quem o trouxe ao mundo, um conhecido advogado da Ordem dos Advogados de Nápoles que morreu em 2013 sem nunca ter casado ou tido filhos. Por isso, Morelli decidiu, no último dia 20 de dezembro, com a assistência do advogado Yuri Biccutti, realizar procedimentos judiciais para reconhecimento de paternidade perante o tribunal ordinário do norte de Nápoles, solicitando ao juiz nomeado, Fulvio Mastro, que ordenasse um teste de DNA no parentes. De seu suposto pai biológico. Poucos dias depois da primeira sessão, em seu escritório em Roma, onde trabalha em seu último filme como diretor, Love and Other Mind Saws, Morelli fala sobre o dia que mudou sua vida.

Como ele descobriu a verdade?

“Em 19 de janeiro de 2023, poucos dias antes de sua morte, minha mãe me entregou uma carta. Dizia-se que meu pai biológico era outro homem, muito próximo da minha família, que sempre soube a verdade. Acrescentando que meu pai natural suspeitava que eu não era filho dele, mas nunca teve certeza.”

Que relacionamento você teve com esse homem?

“Ele era amigo da família e costumava ir à minha casa. Ele poderia ter tido muitas oportunidades de se mostrar, mas nunca o fez. Mas agora entendo porque ele está presente em alguns momentos da minha vida e isso me dói ainda mais”.

É verdade que vocês são parecidos?

“Os mesmos olhos verdes, as mesmas feições. Vou apenas contar que um de seus sobrinhos, que também é um dos meus melhores amigos, me disse quando descobriu: não tenho dúvidas.

Ele morreu em 2013. Seu pai biológico ainda está vivo. Ele falou conosco?

“Ele tem 90 anos e recentemente teve sérios lapsos de memória. Sinto uma grande ternura por aquele que durante toda a vida preferiu não ver, embora hoje perceba que o seu comportamento era o de alguém que sempre conheceu.

A que ele se refere?

“Sempre me faltou uma figura paterna. Nunca tive um pai amoroso. Sempre houve uma grande distância entre nós. Essa descoberta foi extremamente dolorosa, mas finalmente entendi minhas inseguranças. “Sempre tive a sensação de que algo estava faltando e agora sei por quê.”

Como foi sua infância?

“Cresci numa família complicada e tive que encontrar a minha identidade com muita dificuldade, muito tarde. Sempre me senti confuso. Pais que não me deram um pai. O pai não é feito apenas de coisas materiais. “Sempre me senti muito solitário.”

Por que você decidiu seguir o caminho judicial?

“Fui privado de um pai por puro egoísmo. Meu pai biológico nunca teve filhos. Saber que o homem que te trouxe ao mundo te rejeitou é uma dor indescritível. Agora preciso redescobrir minhas origens.”

Você acha que a família do seu suposto pai biológico sabe a verdade?

“Não sei. Tudo o que sei é que existem muitos tios e primos, e eles são a minha história e não quero ser privado dessa história. É por isso que espero que o juiz ordene um teste de DNA em 18 de março. … E acima de tudo eles aceitam. Quanto a mim, “rejeitá-los seria como outra rejeição”.

Você sabia que isso pode levar anos?

“Vou continuar essa luta enquanto viver e vou pedir aos meus filhos, de 7 e 10 anos, que continuem. A justiça deve prevalecer. Gosto de usar minha notoriedade para iluminar quem está na minha situação. Há muitos filhos nascidos fora do casamento. Na maioria dos casos, os experimentos continuam por anos simplesmente porque a pessoa não quer se submeter a um teste de DNA. E além do dano há zombaria.”

Essa história pode virar filme.

“Eu confesso uma coisa para você. Essa história está indiretamente presente em todos os meus filmes como diretor. Com efeito, em cada pessoa existe sempre um espetáculo onde se podem ver à distância as pequenas luzes da casa, nessas pequenas luzes durante toda a minha vida sempre procurei o calor familiar que nunca encontrei.

Leia o artigo completo

No Il Messaggero