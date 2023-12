Você se lembra da Alessandra Mastronardi do filme I Cesaroni? Ela estava presa em Florença com o homem da sua vida

Alessandra Mastronardi passa um Natal romântico em Florença com o marido: fotos charmosas da atriz de férias.

Durante as férias de Natal, Florença Atraiu muitos turistas, incluindo uma querida atriz Alessandra MastronardiEla é conhecida do grande público por seus papéis nas séries de TV “I Cesaroni” e “L'Allieva”. junto com Marido Gianpaolo Sannino, com quem se casou recentemente na ilha de Capri em julho passado, o casal passou dias românticos na bela cidade toscana.

Alessandra Mastronardi do I Cesaroni celebra o Natal em Florença

As ruas lotadas de turistas de Florença testemunharam o casal como protagonista de seus momentos de descontração e momentos de bela cumplicidade. Entre os palcos mais famosos, Os noivos se apresentaram sob a Catedral de Florença, que se tornou o cenário perfeito para algumas selfies postadas no perfil da atriz napolitana no Instagram.. A Catedral de Santa Maria del Fiore, com a sua presença majestosa, proporcionou o cenário perfeito para captar lindamente o amor entre os noivos.

As ambições de Alessandra Mastronardi para o novo ano

Alessandra Mastronardi, famosa por seu papel principal no filme “L'Allieva”, Declarou que olhava para o futuro com grande entusiasmo, deixando para trás papéis anteriores como o de “I Cesaroni”, que também admitiu não querer mais cobrir numa hipotética futura sequela televisiva.. Sua carreira continua com comprometimento e paixão, como evidenciado por sua participação em uma nova série global transmitida pela Paramount+ chamada “One Trillion Dollars”. Nesta produção, a atriz interpreta uma especialista em informática envolvida em intrigas e mistérios financeiros.

A história de amor de Alessandra Mastronardi com o marido

A história de amor entre Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino é um caminho que passou por altos e baixos ao longo dos anos de relacionamento. Após um breve rompimento, a atriz e o conhecido dentista se reencontraram há dois anos, culminando no casamento de verão na ilha de Capri. O casal celebrou o feriado de Natal mergulhando na atmosfera mágica de Florença. Conclua a visita com um aperitivo romântico no Caffè dell'Oro, com vista para o encantador Lungarno degli Acciaiuoli.

Projetos televisivos da atriz italiana

Mastronardi impressionou o público com sua versatilidade e talento, conquistando os corações dos telespectadores italianos. Sua participação em “Trillion Dollars” promete mais um sucesso em sua carreira Verdadeiramente deslumbrante, confirmando a sua presença como uma das atrizes mais queridas e respeitadas da televisão italiana.